Dnestr.TV

 
0

Жительница Суклеи изобличена в хищении денег у своих работодателей

Жительница Суклеи изобличена в хищении денег у своих работодателей
Фото: открытые источники

Около 14 лет обвиняемая работала у своих знакомых в качестве помощницы по хозяйству. За столь длительное время между ними сложились доверительные отношения: женщина приходила каждый день, кроме выходных, даже в отсутствие хозяев, ей был предоставлен комплект ключей и код от сигнализации.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, в январе нынешнего года во время уборки дома Марьян нашла в одной из комнат тайник с хозяйскими сбережениями в иностранной валюте. Сначала взяла небольшую сумму и потратила ее по своему усмотрению. Затем женщина поняла, что владельцы дома не заметили пропажу, и не устояла перед соблазном, забрала все имевшиеся в тайнике деньги - 35 тысяч евро и 30 тысяч долларов США.

Пропажу денег супруги обнаружили 24 марта, в краже сразу заподозрили свою домработницу, поскольку только она бывала в доме в их отсутствие. Женщина поначалу не сознавалась, пыталась переложить вину на другого человека и увести следствие по ложному следу.

После задержания и проведения ряда следственных действий выяснилось, что большую часть похищенных денег она истратила на дорогостоящий ремонт своего дома, около 20 тысяч долларов, оставшихся от всей суммы, она вернула владельцам. В ходе следствия потерпевшим со стороны родственников обвиняемой был полностью возмещён причинённый ущерб.

Доказательства, изобличающие Марьян в совершении указанного преступления, собраны в достаточном объёме. Уголовное дело передано в суд.

Обвиняемая содержится под стражей.
  • Вчера, 13:37
  • DTV
  • Просмотров: 120
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна