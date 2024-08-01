Около 14 лет обвиняемая работала у своих знакомых в качестве помощницы по хозяйству. За столь длительное время между ними сложились доверительные отношения: женщина приходила каждый день, кроме выходных, даже в отсутствие хозяев, ей был предоставлен комплект ключей и код от сигнализации.
Как сообщается на сайте Следственного комитета, в январе нынешнего года во время уборки дома Марьян нашла в одной из комнат тайник с хозяйскими сбережениями в иностранной валюте. Сначала взяла небольшую сумму и потратила ее по своему усмотрению. Затем женщина поняла, что владельцы дома не заметили пропажу, и не устояла перед соблазном, забрала все имевшиеся в тайнике деньги - 35 тысяч евро и 30 тысяч долларов США.
Пропажу денег супруги обнаружили 24 марта, в краже сразу заподозрили свою домработницу, поскольку только она бывала в доме в их отсутствие. Женщина поначалу не сознавалась, пыталась переложить вину на другого человека и увести следствие по ложному следу.
После задержания и проведения ряда следственных действий выяснилось, что большую часть похищенных денег она истратила на дорогостоящий ремонт своего дома, около 20 тысяч долларов, оставшихся от всей суммы, она вернула владельцам. В ходе следствия потерпевшим со стороны родственников обвиняемой был полностью возмещён причинённый ущерб.
Доказательства, изобличающие Марьян в совершении указанного преступления, собраны в достаточном объёме. Уголовное дело передано в суд.