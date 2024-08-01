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Молдова и Испания теперь взаимно признают водительские права

Молдова и Испания теперь взаимно признают водительские права
Источник изображения noi.md

Молдова и Испания завершили внутренние процедуры, необходимые для реализации Соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года. Оно вступит в силу 29 сентября 2024 года, отмечает Noi.md.

Таким образом, граждане Республики Молдова, проживающие в Испании, смогут поменять свои молдавские водительские права на испанские без теоретических или практических испытаний, если они были получены до вступления соглашения в силу.

Лица, желающие получить испанские эквиваленты по категориям C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, должны будут пройти тест навыков и поведения в закрытом цикле и экзамен по вождению на дорогах общего пользования, открытых для общего движения.

  • Вчера, 13:40
  • DTV
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