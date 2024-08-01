В период с 9 по 15 августа сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 16 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.
В Тирасполе выявили 6 нарушителей, в Бендерах и Слободзее – по 4, в Дубоссарах – 2, передает пресс-центр МВД ПМР.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 10 от общего числа. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Два автолюбителя сели за руль, не имея права управления авто. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Четыре автомобилиста отказались проходить медосвидетельствование, за что были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь им грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.