В Кишиневе растет заболеваемость коронавирусом COVID-19. В связи с этим молдавские власти решили увеличить число коек в больнице фтизиопульмонологии. Об этом 19 августа сообщила замглавы столичного управления медицинской и социальной помощи Марина Буга. По ее словам, на прошлой неделе в Кишиневе зарегистрировали на 170 случаев коронавируса больше, чем на предыдущей, пишет newsmaker.md.
«Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе характеризуется ростом числа случаев коронавируса», — заявила Буга на совещании муниципальных служб. По ее словам, на прошлой неделе зарегистрировали на 170 случаев больше, чем на предыдущей. Однако, как заявила Буга, ситуация находится под контролем.
«Для укрепления и обеспечения стационарной помощи пациентам решили перепрофилировать 40 коек в Кишиневской клинической больнице фтизиопульмонологии для лечения больных с COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести. Пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами переведут в больницу министерства здравоохранения», — сообщила замглавы столичного управления медицинской и социальной помощи.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом врачи Института скорой помощи в Кишиневе призвали граждан носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.