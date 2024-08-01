В третьем туре чемпионата Молдавии тираспольский футбольный клуб «Шериф» выиграл у действующего чемпиона – хынчештского «Петрокуба». Игра на стадионе в Тирасполе завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол тираспольчане забили в середине второго тайма. Седрик Бадоло подал с левого фланга, а Алесио Мийа выиграл борьбу на «втором этаже» и переправил мяч в ворота соперника. Вратарь «Петрокуба» не успел отреагировать на удар, передает novostipmr.com.
«Шериф» мог забить ещё, а именно на 90-й минуте. Мбекели прорвался по правому флангу, вошёл в штрафную и в упор расстрелял ворота «Петрокуба», но попал точно в голкипера гостей.
После трёх туров «Шериф» и кишиневский «Зимбру» набрали максимальное количество очков - по 9. У «Петрокуба» - 3 балла и пятое место. Однако действующий чемпион Суперлиги имеет игру в запасе.
В следующем туре нас ждёт битва двух лидеров: «Зимбру» примет «Шериф». Игра за чистое первое место в турнирной таблице состоится 25 августа. Начало - в 20:00.