Верховная рада приняла в целом законопроект №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", призванный запретить Украинскую православную церковь, сообщают национальные СМИ, передает interfax.ru.
За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов, 29 проголосовали против, 4 - воздержались.
23 июля депутаты заблокировали трибуну Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ, таким образом сорвав пленарное заседание.
16 августа парламентский комитет гуманитарной и информационной политики одобрил правки к законопроекту и рекомендовал Раде принять его во втором чтении и в целом. На следующий день Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций без участия представителей УПЦ заявил, что поддерживает законодательную инициативу по запрету на Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.
В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), комментируя законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, заявила, что на религиозном фронте идет жесточайшая борьба. Верховная рада во вторник Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщает ria.ru.
"Жесточайшая борьба идет на религиозном фронте. ВСУ бьют по храмам в Курской области. Разрушен Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии – ред.), еще пять церквей повреждены. В Донецке прямое попадание в храм Серафима Саровского. У них нет ничего святого", - говорится в пресс-релизе комитета.
Тимофеева также выразила свое согласие с председателем синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, который назвал напавших на Курскую область сатанистами.
"Запрет канонической православной церкви – это еще одно доказательство. Не говоря уже о том, что власти попирают конституционные права жителей Украины на свободу вероисповедания. Непросто всему этому противостоять", - отметила она.
Депутат Госдумы также подчеркнула важность сохранения веры и духовных корней гражданами России для победы.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) даст оценку запрету канонической Украинской православной церкви киевским режимом, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
"Надлежащую оценку данному акту… в скором времени даст Священный синод Московского патриархата", – сказал РИА Новости Балашов.