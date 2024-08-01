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Польша вводит с ноября электронный мониторинг перевозчиков из третьих стран

Польша вводит с ноября электронный мониторинг перевозчиков из третьих стран
Фото: AdobeStock/Animaflora

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш отметил, что мера позволит польским властям бороться с несправедливой конкуренцией в сфере перевозок

Польские власти вводят с ноября систему обязательной электронной регистрации перевозок, осуществляемых компаниями из не входящих в ЕС стран. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, пишет ТАСС.

"Идя навстречу ожиданиям польских перевозчиков, мы ускоряем вступление в силу электронной регистрации перевозок, осуществляемых транспортными компаниями из третьих стран за пределами Евросоюза. Электронная регистрация таких перевозок вступит в силу с ноября", - заявил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. По его словам, эта мера позволит польским властям бороться с несправедливой конкуренцией в сфере перевозок.

С ноября 2023 года польские перевозчики периодически проводили акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требовали отмены льгот, введенных ЕС для их украинских коллег. В июне 2024 года Евросоюз продлил соглашение о либерализации грузовых перевозок с Киевом на год.
  • Вчера, 15:28
  • DTV
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