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За сутки в республике сгорели 34 гектара: сухая трава, виноградник и черешневый сад
Фото: пресс-Центр МВД ПМР
Самый крупный пожар 19 августа отмечен в Рыбницком районе. Там между сёлами Мокра и Победа на открытой территории и в сосновых насаждениях сгорело 20 гектаров сухой травы, пишет пресс-центр МВД ПМР.
В Дубоссарском районе недалеко от садово-огородного товарищества «Садочек» огнеборцы потушили 5 гектаров сухостоя. При этом удалось не допустить распространения огня к дачным участкам.
Вдоль автодороги Парканы – Бычок два пожарных расчёта из Бендер и Тирасполя тушили виноградник и черешневый сад одной из частных агрофирм. Площадь горения составила 5 гектаров.
Были ещё несколько менее крупных пожаров площадью 4 гектара.
- Вчера, 15:33
- DTV
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