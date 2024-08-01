Dnestr.TV

 
0

За сутки в республике сгорели 34 гектара: сухая трава, виноградник и черешневый сад

За сутки в республике сгорели 34 гектара: сухая трава, виноградник и черешневый сад
Фото: пресс-Центр МВД ПМР

Самый крупный пожар 19 августа отмечен в Рыбницком районе. Там между сёлами Мокра и Победа на открытой территории и в сосновых насаждениях сгорело 20 гектаров сухой травы, пишет пресс-центр МВД ПМР.

В Дубоссарском районе недалеко от садово-огородного товарищества «Садочек» огнеборцы потушили 5 гектаров сухостоя. При этом удалось не допустить распространения огня к дачным участкам.

Вдоль автодороги Парканы – Бычок два пожарных расчёта из Бендер и Тирасполя тушили виноградник и черешневый сад одной из частных агрофирм. Площадь горения составила 5 гектаров.

Были ещё несколько менее крупных пожаров площадью 4 гектара.
  • Вчера, 15:33
  • DTV
  • Просмотров: 75
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна