20 августа в Одесской области произошел тревожный инцидент, связанный с массовой гибелью уток на озере Путрино, расположенном вблизи села Троицкое. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Украины, пишет edinaya-odessa.org.
Для выяснения причин происшествия инспектор отобрал пробы воды из водоема, которые направлены на лабораторные исследования. Эксперты предполагают, что гибель уток могла быть вызвана различными факторами. Среди возможных причин рассматриваются как природные явления, такие как токсичные водоросли или дефицит кислорода в воде, вызванный высокими температурами, так и антропогенные воздействия. Например, в числе вероятных виновников рассматриваются химические выбросы или загрязнение водоема отходами.
В ближайшее время ожидается публикация результатов лабораторных анализов, которые помогут установить точную причину массовой гибели птиц. Экологи и специалисты выражают обеспокоенность произошедшим и акцентируют внимание на необходимости тщательного мониторинга состояния водоемов для предотвращения подобных экологических катастроф в будущем.