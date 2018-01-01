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В Болгарии водители будут платить новый налог. Для чего он предназначен

В Болгарии водители будут платить новый налог. Для чего он предназначен
Источник фото: bnr.bg

Водителям, которые собираются поехать в Болгарию, следует знать, что с первого сентября в этой стране вводится новый налог.

Плата варьируется в зависимости от автомобиля, на котором ездит водитель, и составит от 4 до 20 левов. Деньги предназначены для дезинфекции на границе.

Мера, реализуемая болгарскими властями, направлена ​​на предотвращение распространения заразных заболеваний среди коз и овец, отмечает Noi.md со ссылкой на b1tv.ro.

Водители грузовиков заплатят за дезинфекцию 20 левов, что составляет примерно 10 евро. Водителям, которые будут управлять легковыми автомобилями и транспортными средствами массой менее 3,5 тонн, придется заплатить 4 лева, что эквивалентно 2 евро.

До 1 сентября санитарные власти Болгарии будут проводить дезинфекцию бесплатно.

Новый налог будет применяться на всех пограничных переходах Болгарии с соседними странами, включая Румынию, Грецию, Турцию, Северную Македонию и Сербию.
  • Сегодня, 17:40
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