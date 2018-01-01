Водителям, которые собираются поехать в Болгарию, следует знать, что с первого сентября в этой стране вводится новый налог.
Плата варьируется в зависимости от автомобиля, на котором ездит водитель, и составит от 4 до 20 левов. Деньги предназначены для дезинфекции на границе.
Мера, реализуемая болгарскими властями, направлена на предотвращение распространения заразных заболеваний среди коз и овец, отмечает Noi.md со ссылкой на b1tv.ro.
Водители грузовиков заплатят за дезинфекцию 20 левов, что составляет примерно 10 евро. Водителям, которые будут управлять легковыми автомобилями и транспортными средствами массой менее 3,5 тонн, придется заплатить 4 лева, что эквивалентно 2 евро.
До 1 сентября санитарные власти Болгарии будут проводить дезинфекцию бесплатно.
Новый налог будет применяться на всех пограничных переходах Болгарии с соседними странами, включая Румынию, Грецию, Турцию, Северную Македонию и Сербию.