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Акцию по предоставлению стоматологической помощи льготникам продолжат

Акцию по предоставлению стоматологической помощи льготникам продолжат
Фото: Верховный Совет ПМР

На площадке Министерства здравоохранения была анонсирована новая акция по оказанию стоматологической помощи, приуроченная к двум важным праздникам – Дню Республики и Международному дню пожилых людей. Ранее подобный проект уже был реализован в рамках Дня Победы силами ведомства, Республиканской политической партии «Обновление» и государственного унитарного предприятия «Республиканская стоматология». На встрече присутствовали министр здравоохранения Кристина Албул, заместитель Председателя Верховного Совета ПМР, Председатель партии «Обновление» Галина Антюфеева, главный врач ГУП «Республиканская стоматология» Сергей Романенко и представители общественных организаций, сообщается на сайте Минздрава республики.

С 26 августа по 31 октября участники боевых действий и ветераны труда могут на бесплатной основе получить стоматологическое лечение и зубопротезирование (в пределах лимита) в ГУП «Республиканская стоматология» (независимо от места прописки, из любого района и населённого пункта). Для этих льготных категорий, а также пенсионеров будет также действовать скидка в размере 50% на панорамный снимок полости рта. Кроме того, пенсионерам будут доступны в этот период бесплатные консультации специалистов. Помощь в перемещении и предоставление транспорта, при необходимости, будут оказывать волонтёры партии «Обновление».

«Работники сферы здравоохранения всегда уделяли повышенное внимание лечению и профилактике заболеваний у пожилых людей. Задача нас, молодых приднестровцев, дарить заботу и поддержку поколению освободителей, наших героев, подаривших мир, восстановивших страну из руин. Именно поэтому мы и реализуем сейчас совместными усилиями эту идею», – отметила Кристина Албул.

По словам Галины Антюфеевой, государство всегда с особым трепетом и вниманием относилось к участникам боевых действий и ветеранам труда. «Это те люди, которые создавали республику, посвятили свою жизнь нашей стране. Этот проект очень важен, ведь он позволяет уделить внимание здоровью важной социальной категории», – сказала вице-спикер.

Запись и подробности по номеру телефона (533) 9-34-66 (регистратура ГУП «Республиканская стоматология»).
  • Сегодня, 17:46
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