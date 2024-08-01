Постановлением Правительства Приднестровья установлены предельные уровни тарифов на услуги государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025 год.
Как сообщаает newspmr.com, наиболее «дорогие» факультеты в Приднестровском госуниверситете: медицинский, экономический, юридический, а также инженерно-техническая специализация. Чтобы пройти один курс дневного обучения на договорной основе студенту придется выложить:
- стоматология – более 16 тыс. рублей; - все медицинские специальности, кроме стоматологии – более 13 тыс. рублей; - высшее экономическое образование – более 13 тыс. рублей; - высшее юридическое образование – более 13 тыс. рублей; - высшее профессиональное техническое образование – в пределах 12-13 тыс. рублей
Заочная форма обучения обойдется студенту примерно в два раза дешевле. Заочная форма обучения на медицинском факультете не практикуется.
Дешевле станет для студента обучение в Приднестровском госуниверситете на факультетах: аграрно-технологическом, педагогики и психологии. Чтобы пройти один курс обучения на договорной основе придется выложить: в пределах 9-11 тыс. рублей – за дневную форму обучения, около 5 тыс. рублей – за заочную форму обучения.
Среди дополнительных образовательных услуг самыми дорогостоящими являются: - обучение на договорной основе аспиранта дневной и заочной формы обучения – более 14 тыс. рублей; - обучение на договорной основе соискателя для подготовки диссертации и клинического ординатора по индивидуальному плану – около 10 тыс. рублей.
Расценки подготовки к экзаменам кандидатского минимума и зачетам по предметам: - методология и методика научных исследований предмет 172 руб.; - педагогика высшей школы предмет 759 руб.; - математическое моделирование объектов исследований предмет 1 010 руб.; - история и философия науки предмет 1 200 руб.; - иностранный язык предмет 3 456 руб.; - спецдисциплина предмет 4 307 руб.
Прочие расценки: - прием экзаменов кандидатского минимума и зачетов – от 97 до 979 руб. за зачет/экзамен; - обучения по программам дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки – от 2 до 12 тыс. рублей за курс; - обучение по программам повышения квалификации – от 141 до 1 212 руб. за курс; - обучение одного слушателя по одному из предметов: математика, физика, русский язык, английский язык, немецкий язык, обществознание, биология, химия, история – около 13 рублей за один час.