Участники встречи обязались сотрудничать, чтобы содействовать ремонтным работам в Украине для устранения ущерба энергетической системе.
Украина провела первую тематическую расширенную встречу рабочей группы, посвященной реализации пункта Формулы мира по энергетической безопасности. Конференцию организовали для продолжения первого Саммита мира. О ее результатах в четверг, 22 августа, сообщил Офис президента Украины, сообщает korrespondent.net.
Указывается, что встреча прошла в онлайн-формате. На присутствовали представители более 40 стран-партнеров и международных организаций. С украинской стороны в заседании приняли участие представители Офиса президента и Министерства энергетики.
Глава Офиса Андрей Ермак отметил, что энергетическая система Украина потеряла более 9 ГВт генерации. Поэтому ситуация в гуманитарной сфере и экономике значительно ухудшилась.
"Защита объектов энергетической инфраструктуры, их быстрое восстановление и развитие - единственный способ предотвратить углубление кризиса. Украина нуждается в вашей энергетической солидарности", - заявил он.
Ермак предположил, что Украина может стать платформой для внедрения и тестирования новых подходов к зеленому переходу и усиления устойчивого развития.
Копенгаген пообещал, что во время председательства в Совете ЕС в 2025 году одним из основных приоритетов будет сохранение сильного политического внимания блока к энергосистеме Украины. А Варшава заверила: когда будет председательствовать, будет стремиться прекратить импорт российского топлива в страны ЕС.
По результатам конференции участники приняли Совместное коммюнике, в котором партнеры обязались поддерживать усилия Украины по восстановлению своей энергетической системы на принципах перехода к зеленой энергетике и энергетической независимости. В общем, они утвердили, что разделяют общее видение трех аспектов:
обеспечение безопасности гражданской энергетической инфраструктуры во время вооруженных конфликтов; восстановление энергетической системы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе в интересах повышения глобальной энергетической безопасности и устойчивости; защита энергетической инфраструктуры от атак.