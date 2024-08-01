В Республике Молдова у 49-летнего мужчины зарегистрирована лихорадка Западного Нила (VWN). Случай импортирован, мужчина 26-30 июля находился в Италии, где его несколько раз кусали комары. В Минздраве отмечают, что пациент получает медицинскую помощь в стационарных условиях, его состояние удовлетворительное, передает IPN.
Впервые случай заражения VWN был зарегистрирован в Молдове в 2019 году, а в этом году он стал вторым.
По последним данным Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году восемь стран Европы, включая Италию, сообщили о 69 случаях заражения людей VWN. В Румынии недавно умер мужчина из Сучавы, зараженный этим вирусом.
В министерстве уточняют, что вирус Западного Нила передается через укус инфицированного комара, а не от человека к человеку. Вероятность того, что кто-то заболеет от одного укуса, невелика. Обычно вирус проявляется гриппоподобными симптомами: утомляемость, мышечная слабость, повышение температуры и сильная головная боль, кожные высыпания на груди. Большинство случаев у людей протекают бессимптомно или в легкой форме и самоизлечиваются. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом подвергаются большему риску развития тяжелых форм заболевания, включая неврологические формы, такие как ригидность мышц шеи, рвота, повышенная чувствительность к свету, судороги. При появлении специфических признаков этой инфекции люди должны обратиться к врачу.
Что такое лихорадка Западного Нила
Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита.
Заражение человека происходит чаще всего трансмиссивным путем — через укусы комаров и клещей. Известны случаи инфицирования человека при переливании крови, кормлении грудью, трансплантации органов, пересадке стволовых клеток, а также при лабораторных исследованиях.
Возбудитель лихорадки носит такое же название — вирус Западного Нила (ВНЗ), он относится к роду флавивирусов, представителями которого являются также желтая лихорадка и лихорадка денге. Восприимчивость человека к вирусу Западного Нила очень высокая. Ученые различают семь генотипов ВНЗ. С точки зрения возникновения эпидемий самыми опасными считаются первый и второй генотипы, связанные с заболеваниями людей в Африке, Евразии, России и Америке. Генотип 2 в Европе появился значительно позже генотипа 1 и впервые выявлен в 2004 году в Венгрии у диких птиц. В настоящий период на территории Европы фиксируются оба этих генотипа.
История вируса Ближайший общий предок всех известных на сегодняшний день генотипов вируса, скорее всего, находился на территории Африки в конце XVI — начале XVII века.
Впервые ВЗН был обнаружен в крови жительницы Уганды в 1937 году. Позже выяснилось, что вирус уже широко распространен в большинстве стран Африки. В 50-х годах прошлого века антитела нашли более чем у 60% населения Египта. Самая крупная эпидемия в мире случилась в Южной Африке в 1974 году, тогда там заболели 18 тыс. человек. Позже вспышки были на континенте в Алжире (в 1994 году), в Марокко (в 1996 году), в Судане (в 2002 году).
Резервуаром вируса в природе называются птицы, живущие рядом с водой или на воде, в том числе перелетные. ВЗН может сохраняться в их крови долгое время, от перелетных птиц заражаются комары и становятся переносчиками. Так инфекция покинула пределы Африканского континента.
Первые сообщения об обнаружении вируса в Европе в 1960-е годы появились на юге Франции, а первая большая вспышка лихорадки Западного Нила в Европейском регионе случилась в Румынии в 1996–1997 годах, заболели 393 человека (4,7% случаев с летальным исходом). Потом последовала череда случаев заболеваемости в ряде европейских стран (Чехии, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Испании и Португалии) вплоть до 2004 года. После паузы в 2010 году вспышки ЛЗН отмечены сразу в четырех странах: Греции (Центральной Македонии), Румынии, Венгрии, Италии.
Перелетные птицы стали причиной появления вируса и в Америке. Первый случай заболевания человека лихорадкой в США был отмечен в августе 1999 года, в штате Нью-Йорк, затем последовала вспышка ЛЗН, распространившаяся и на другие штаты. В 2012 году в США было зафиксировано 5674 случая лихорадки Западного Нила.
Также болезнь регистрируется в южных и центральных областях Канады, в Центральной и Южной Америке (Мексика, Бразилия, Колумбия, Аргентина, Сальвадор, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Багамские и Каймановы острова, а также Куба и Гаити).
Как происходит заражение Заражение человека происходит чаще всего трансмиссивным путем, через укусы комаров и клещей
В организм человека вирус попадает чаще всего в результате укусов комаров. Насекомые инфицируются во время питания кровью инфицированных птиц — в их крови вирус циркулирует в течение нескольких дней и в конечном итоге попадает в слюнные железы комара. Во время его последующего укуса вирус может попадать в организм людей и животных, где он размножается и приводит к болезни.
Инфицированные лихорадкой Западного Нила люди не заразны. Поскольку в организме человека этот вирус плохо размножается, то и дальнейшая передача заболевания другим людям не происходит.
Симптомы лихорадки Западного Нила Инкубационный период обычно составляет от трех до 14 дней. Инфекция протекает бессимптомно примерно у 80% инфицированных людей. У остальных 20% инфицированных ВЗН людей развивается вполне выраженная лихорадка Западного Нила. Ее симптомы похожи на грипп и могут быть такими:
лихорадочное состояние, головная боль, усталость и боли в теле, тошнота, рвота, распухшие лимфатические узлы.
Примерно у половины больных также наблюдается кожная сыпь в виде пятен и узелков, которая распространяется с туловища на голову, руки и ноги.
Симптомы тяжелой формы болезни (называемой также нейроинвазивной) следующие:
головная боль, высокая температура тела, ригидность шеи (отсутствие реакции на стимулы), помрачение сознания, дезориентация, тремор, судороги, мышечная слабость, паралич.
По оценкам, наиболее тяжелая форма болезни развивается примерно у одного из 150 человек, инфицированных вирусом Западного Нила. Риск выше у людей старше 50 лет и тех, чей иммунитет ослаблен (например, пациенты после трансплантации).
Активность вируса в стволе головного мозга может приводить к острой дыхательной недостаточности
Наиболее частыми причинами осложнений являются:
коморбидная патология (когда у пациента протекает одновременно несколько заболеваний, усиливающих друг друга); позднее обращение за медицинской помощью. Основными угрожающими состояниями, развивающимися при лихорадке Западного Нила, считаются:
отек и набухание головного мозга; церебральные кровоизлияния; острая сердечно-сосудистая недостаточность; гипостатическая пневмония и другие вторичные бактериальные гнойные осложнения.
Активность вируса в стволе головного мозга может приводить к острой дыхательной недостаточности, остановке сердечной деятельности, неконтролируемой экстремально высокой температуре. После перенесенного заболевания у человека может наблюдаться нарушение координации (атаксические явления).
Тяжелая форма лихорадки Западного Нила с поражением центральной нервной системы возникает примерно у одного из 100 инфицированных людей. У некоторых в результате инфекции развивается воспаление оболочек головного мозга (менингит). Реже на фоне инфекции может возникать воспаление головного мозга (энцефалит). Примерно от 5 до 10% случаев инфекции с поражением центральной нервной системы заканчиваются летальным исходом.
Диагностика лихорадки Западного Нила Диагностика предполагает обнаружение возбудителя и антител к нему в крови и ликворе (спинномозговая жидкость) больного. Такие антитела обычно определяются через три—восемь дней от начала заболевания и сохраняются в крови в течение 30–90 дней, однако были зафиксированы случаи и более длительного их сохранения. Иногда возможны ложноположительные результаты — например, если недавно была иммунизация от другой родственной инфекции (желтой лихорадки или японского энцефалита).
Антитела — белки иммунной системы, которые вырабатывает организм в ответ на появление чужеродных субстанций, например вирусов.
Лабораторные исследования Для выявления антител к вирусу используется несколько лабораторных серологических тестов:
Выявление РНК вируса — один из методов подтверждения наличия вируса в организме. В стандартном анализе крови может быть выявлено снижение общего содержания лейкоцитов как косвенное отображение активности вирусной инфекции.
Спинальная (спинномозговая) пункция Один из наиболее распространенных способов раннего подтверждения лихорадки Западного Нила, обычно его используют при появлении неврологических симптомов и присоединении симптомов, характерных для воспаления мозга или мозговых оболочек. Увеличенное количество лейкоцитов и белка в анализе укажет на наличие вируса, а иммунологический анализ жидкости позволит выявить антитела к вирусу Западного Нила.
Исследование головного мозга В некоторых случаях может понадобиться:
электроэнцефалография (ЭЭГ) — чтобы оценить функционирование головного мозга; магнитно-резонансная томография (МРТ) — с помощью которой можно подтвердить или опровергнуть наличие воспаления головного мозга.
Лечение лихорадки Западного Нила Лечение предполагает поддерживающую терапию. Специфического лечения лихорадки Западного Нила не существует. Возможно лишь симптоматическое лечение — например, при помощи жаропонижающих препаратов. Большинство пациентов полностью выздоравливают. При отсутствии осложнений заболевание, как правило, проходит через три—шесть дней без дальнейших последствий для здоровья. Такие симптомы, как усталость, чувство слабости и измождения, могут сохраняться в течение нескольких недель.
Пациентам с нейроинвазивной болезнью Западного Нила часто требуется госпитализация, внутривенные вливания, вспомогательная искусственная вентиляция легких и профилактика вторичных инфекций.
Считается, что большинство людей, переболевших этой лихорадкой, получают пожизненный иммунитет от повторного заражения. Вакцины для людей не существует.
Профилактика лихорадки Западного Нила Основа профилактики лихорадки Западного Нила — защита от укусов комаров. Рекомендуется:
применять репелленты; использовать антимоскитные сетки; использовать фумигаторы; контролировать, чтобы на садовых и дачных участках не было емкостей с затхлой водой; избегать нахождения в заболоченных местах; при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Общественные профилактические меры подразумевают снижение переносчиков вируса лихорадки. Для этого проводят дезинсекционные обработки мест, где возможны очаги инфекции (прилегающие к населенным пунктам открытые водоемы, затопляемые подвальные помещения и т.д.).