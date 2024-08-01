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Зашёл по-соседски, забрал без спроса

Зашёл по-соседски, забрал без спроса
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Пропажу 200 леев РМ и 20 руб ПМР из портмоне, оставленного в прихожей, 55-летняя жительница с. Малаешты обнаружила случайно утром 20 августа. Женщина вспомнила, что накануне вечером оставила открытой входную дверь дома, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Под подозрение попал 43-летний сосед. Участковому мужчина признался: вечером будучи под градусом, зашёл во двор к соседке, чтобы попросить ножницы для обрезки виноградника. Звал хозяйку, но никто не отвечал. Увидев входную дверь открытой, не удержался и зашёл в дом. В прихожей на тумбочке приметил кошелёк. Поддался соблазну, забрал все наличные и скрылся. Деньги успел потратить на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.
  • Сегодня, 09:06
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