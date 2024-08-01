фото: пресс-служба Госадминистрации города Бендеры
Ровно 80 лет отделяет нас от того памятного дня, когда над городом гордо взвилось победное Красное знамя. 1130 дней продолжалась безжалостная и кровавая немецко-румынская оккупация. Исторические бои на Кицканском и Варницком плацдармах вошли в историю как один из прорывных 10 Сталинских ударов.
Более 3000 воинов разных национальностей отдали свои жизни в боях за наш город, но нетленной остается в наших сердцах память о них.
Каждый год в этот день благодарные бендерчане возлагают цветы к священным плитам Мемориала Славы - могилам героев, победивших фашизм и отстоявших мир на нашей земле.
В Бендерах состоялось шествие «Бессмертного полка» и митинг, посвящённый юбилейной 80-ой годовщине освобождения города, пишет пресс-служба Госадминистрации города.
«В нашей памяти навсегда останутся подвиги воинов-освободителей. А их мужество и героизм служат для нас образцом беспримерной стойкости и несгибаемой воли к победе. Низкий поклон советским солдатам и офицерам, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, поднимавшему город из руин... С каждым годом остается все меньше и меньше живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Мы видим, как в соседних государствах принижается роль советского народа в Победе над нацистской Германией. С горечью и сожалением мы отмечаем, что стираются символы Великой Победы, сносятся памятники, переписывается история. И наш священный долг - сохранить и передавать из поколения в поколение правду о войне и сделать все возможное, чтобы не повторились трагические события тех страшных лет. Важно и нужно воспитывать бендерчан, приднестровцев в духе патриотизма, любви к Родине и почтении к истории и ее героям», - обратился к присутствующим глава Бендер Роман Иванченко.
Победа пришла в наш город 23 августа 1944 года. И у Победы есть имена, они золотом высечены на обелисках, навечно вписаны в Летопись Великой Отечественной. Эти имена - гордость нашего народа, героическое прошлое Отечества, на примере которого мы, учимся жить, любить и защищать нашу Родину.
Свои жизни отдали не только солдаты, но и местные жители, которые оказывали поддержку партизанам и участвовали в антифашистском движении. Именно благодаря совместным усилиям и героизму всех участников войны город Бендеры был освобожден от оккупации.
На мемориале, был дан старт патриотической акции «80 шагов к Великой Победе». Это важная инициатива, которая объединяет людей в общей цели: совершить 80 добрых дел в честь 80-летия освобождения нашего города от фашистских захватчиков. Эта акция не просто о благородных поступках, но и о том, чтобы через созидание, поддержку мира и увековечение памяти о наших предках, отдавших жизни за свободу, передать этот опыт следующим поколениям. Участники могут выбрать любую форму активности: помощь пожилым людям, участие в субботниках, благоустройство памятных мест, организация мероприятий в честь ветеранов, создание и распространение материалов о героях Великой Отечественной войны.
Акция "80 добрых дел" – это не только возможность внести свой вклад в увековечение памяти о Великой Отечественной войне, но и важный шаг в воспитании чувства патриотизма и гражданской ответственности среди молодёжи. Каждый выполненный добрый поступок – это кирпичик в строительстве мирного будущего, которое мы создаём на основе подвига наших предков.
В этот памятный для Бендер день подходит к завершению патриотическая акция «Шаги Победы», приуроченная к 80-летию освобождения Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков.
На протяжении действия акции молодое поколение приднестровцев в Каменке , Рыбнице, Слободзее, Дубоссарах, Григориополе, Тирасполе, а также на Кицканском плацдарме совершали отбор земли с мемориалов Славы. В этот день прошло захоронение капсулы памяти героизма советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии приняли участие юнармейцы.
«Бессмертный полк» и памятный митинг прошли в Гиске
В селе Гиска прошел «Бессмертный полк». Сегодня вместе с Бендерами там отмечают 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Памятный митинг прошел у памятника Неизвестному солдату, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».
Согласно истории, мемориал посвящен рыжеволосому советскому солдату, убитому в 1944 году, когда село еще находилось под немецкой оккупацией. Местные жители тайком похоронили бойца в огороде, несмотря на строгий запрет. Позже на этом месте был возведен памятник, а могила перенесена к подножию мемориала, окруженного парком.
«Сегодня мы вспоминаем всех: павших и тех, кто прошёл через горнило сражений и остался жив. Всех, кто завоевал Победу, а затем восстанавливал мирную жизнь, поднимал родные города и села из руин. Низкий поклон всем участникам Великой Отечественной - ветеранам, труженикам тыла - за подвиг, который вы совершили», - отметила в своем выступлении глава администрации села Олеся Хмельницкая.