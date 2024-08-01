В бендерском микрорайоне «Солнечный» начался ежегодный футбольный турнир среди непрофессиональных команд «Солнечный-2024». Уже больше 10 лет его организовывает Председатель Верховного Совета ПМР, депутат по округу №1 «Солнечный» Александр Коршунов совместно с депутатами Бендерского горсовета, пишет пресс-служба ВС ПМР.
В этом году на поле вышли более 120 участников – это 15 команд в трех возрастных категориях, которые представляют все районы города. Игры проходят на современном стадионе, недавно построенном в самом сердце микрорайона «Солнечный» по инициативе главы государства Вадима Красносельского. Этот стадион стал настоящей гордостью для местных жителей и обеспечивает игрокам все необходимые условия для проведения тренировок и соревнований.
«Этому турниру уже более 10 лет, он проводится с 2010 года. Ребята разных возрастов формируют свои команды и соревнуются. Очень многих мы видим на поле каждый год. Есть и новые лица, это нас радует. Депутатский корпус проводит этот турнир для популяризации футбола и здорового образа жизни. Мы видим, что те ребята, которые еще несколько лет назад не могли ударить по мячу, сегодня играют практически на профессиональном уровне», - рассказал Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Турнир «Солнечный» уже давно вышел за рамки просто спортивного мероприятия. Теперь это праздник, который объединяет людей всех возрастов. И непрофессиональные футболисты готовы показать лучшие результаты.
«Мы 2 года участвуем в этом турнире и всегда занимаем первые места. Надеемся, что в этом году тоже получиться. Очень классно, что проводятся такие турниры. Поле тут очень хорошее и хорошая организация турнира. Игры уже начались. Прошлый матч мы выиграли 7:1. Следующий, думаю, тоже выиграем», - поделились впечатлениями после матча участники команды ФК «Банька» Александр Постика и Данил Сорокин.
Этот турнир – важное событие не только для участников, но и для всего города. Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия играют ключевую роль в популяризации спорта среди молодежи и способствуют укреплению здоровья и духа командной игры.
«Каждый год мы наблюдаем огромный интерес молодого поколения. Мы отмечаем для себя важность той работы, которую проводим. Если не привлекать молодежь, не показывать им, как следует проводить время и куда направлять свою энергию, которая так и бурлит в юношестве, они могли бы свернуть на неверный путь, но тогда мы бы не увидели положительных результатов. Поэтому я считаю очень важным работать с молодежью на протяжении всего года, а апогеем этой работы является наш футбольный турнир», - рассказал депутат Бендерского горсовета Вячеслав Назаров.
У игр турнира есть и свои болельщики. И это не только близкие игроков. На трибунах и те, кто сам увлекается футболом. Спортивное сообщество микрорайона «Солнечный» активно поддерживает команды.
«Мы тоже участвовали в похожем турнире «Кожаный мяч». Жаль, что в этом турнире нет женской категории, мы бы тоже поучаствовали. Сегодня мы пришли поболеть за мальчиков и поддержать их. На этом футбольном поле мы тоже играли, оно очень удобное. У него мягкое покрытие, комфортно играть», - поделились впечатлениями болельщицы Екатерина Года и Екатерина Кушнеренко.
Турнир будет продолжаться два дня. Уже в субботу пройдут полуфинальные и финальные игры. По итогам соревнований определят лучшего вратаря и лучшего бомбардира турнира. Победители получат медали, кубки и ценные призы, которые станут напоминанием об их достижениях и упорстве.