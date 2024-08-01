В Кишиневе с 26 по 28 августа ограничат доступ граждан на некоторые улицы в связи с визитом в столицу президентов Литвы, Латвии и Эстонии. Они посетят парламент и правительство Молдовы.
С 26 по 28 августа с 08:00 до 23:00 временно ограничат доступ к некоторым общественным местам в столице в центре города и к дорогам в Кишиневский аэропорт, сообщает newsmaker.md.
В периметре улиц, по которым будут двигаться официальные колонны, будут запрещены ремонт дорог, электрических и тепловых сетей, водоснабжения и канализации, а также обрезка деревьев.
В частности, с 26 по 28 августа временно ограничат доступ на пр-т Дачия, ул. Чуфля, пр-т Штефана чел Маре в периметре улиц Чуфля и Лазо. Также временно ограничат доступ к центральной площади и скверу напротив правительства и на другие улицы.
27 августа ограничат доступ в парк имени Штефана чел Маре и на некоторые улицы.
Исключение — общественно-культурные мероприятия, запланированные на это время и зарегистрированные в мэрии.
Водителей призывают выполнять требования сотрудников полиции, проявлять терпение и дисциплину, не нарушая правил дорожного движения.