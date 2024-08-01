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Минцифры ПМР приглашает приднестровцев принять участие в онлайн-опросе
Фото: открытые источники
Министерство цифрового развития приглашает жителей республики принять участие в опросе для изучения качества предоставляемых в республике государственных услуг.
«С вашей помощью будет проведена работа по анализу эффективности госуслуг и дальнейшему их развитию», - уточнили в ведомстве.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
- Вчера, 10:17
- DTV
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