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Минцифры ПМР приглашает приднестровцев принять участие в онлайн-опросе

Минцифры ПМР приглашает приднестровцев принять участие в онлайн-опросе
Фото: открытые источники

Министерство цифрового развития приглашает жителей республики принять участие в опросе для изучения качества предоставляемых в республике государственных услуг.

«С вашей помощью будет проведена работа по анализу эффективности госуслуг и дальнейшему их развитию», - уточнили в ведомстве.

Принять участие в опросе можно по ссылке.
  • Вчера, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 86
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