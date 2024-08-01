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В Афганистане женщинам запретили показывать лицо, смотреть на мужчин

В Афганистане женщинам запретили показывать лицо, смотреть на мужчин
Фото: открытые источники

В Афганистане женщинам запретили показывать свои лица посторонним, смотреть на мужчин, за исключением мужей и родственников, а также петь и читать вслух на публике. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на решение министерства Афганистана по распространению добродетели и предотвращению порока.

Лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада одобрил решение. Запрет включили в официальную первую декларацию законов о пороках и добродетелях. В общей сложности в документе 114 страниц и 35 статей — они относятся не только к женщинам, но и к мужчинам, пишет snob.ru.

Теперь афганским женщинам официально запрещено демонстрировать свои лица в общественных местах, чтобы «избежать соблазна и соблазнения других». Одежду следует выбирать не тонкую, не обтягивающую, чтобы не были видны очертания фигуры. За несоблюдение требований грозит арест. Также женщинам запрещается передвигаться на транспорте, в том числе такси, в одиночестве.

Женский голос признали «интимной вещью», поэтому женщинам не следует говорить и петь на публике. Также им запрещается смотреть на мужчин, с которыми они не связана брачными или родственными узами. Аналогичный запрет распространяется на мужчин. Мужчинам и женщинам, не состоящим в браке и в родстве, запрещается общаться. Помимо того, в стране запрещено воспроизведение музыки.

Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины.

Кроме того, в июле 2023 года в Афганистане запретили салоны красоты, которые появились в стране после свержения талибов в 2001 году. Как писал Hasht-e Subh Daily, запрет на салоны красоты ввели из-за слишком высоких цен на их услуги, а также потому что коррекция бровей «противоречит законам шариата».
  • Вчера, 10:29
  • DTV
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