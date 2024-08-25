Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции. Его будут судить как гражданина этой страны.
Во французском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа, был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает французский телеканал TF1.
Отмечается, что Дуров был задержан сотрудниками жандармерии воздушного транспорта сразу после посадки частного самолета около 20:00 по местному времени.
В момент задержания он находился в сопровождении охранника и женщины. Сообщается, что задержание было произведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.
По данным СМИ, Дуров был внесен во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.
TF1 утверждает, что Дуров предстанет перед судом в эту субботу. Ему предъявят обвинения по многим эпизодам - по всем якобы совершаемым преступлениям с помощью Telegram и которым не препятствовал Дуров, а также по расследованиям, в которых он отказывался сотрудничать с силовиками Франции.
Телеканал отмечает, что Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции. Его будут судить как гражданина этой страны.
Запрос на задержание Дурова сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, то есть силовики, расследующие преступления, совершенные педофилами. Во Франции полагают, что для них Telegram стал большой площадкой.
Также СМИ сообщают, что в принадлежащих Дурову французских объектах недвижимости идут обыски.
И конечно, есть еще один напрашивающийся вывод из всей этой истории. Хотя это скорее подтверждение уже давно известной всем истины. Над Европой снова опускается железный занавес. И по ту сторону этого занавеса русским не рады. Никаким. Даже нейтральным.
Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту арестованного во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус" (Freedom House, признана в РФ нежелательной организацией - ред.), "Репортёры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, эти западные НПО в 2018 году призывали российские власти "прекратить создавать препоны в работе" мессенджера. В тот момент к Telegram были "законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования", добавила она.
"Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм" - написала Захарова.
Она также опубликовала скриншот "всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением".
«Его разденут и ограбят»: в Госдуме сомневаются, что Павла Дурова экстрадируют в Россию или ОАЭ
Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров заслужил свой арест и вряд ли будет выдан другим государствам. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Дуров должен стать примером всем нашим олигархам, что никто из них не может чувствовать себя в безопасности. Вот человек родился и жил в красивейшем городе планеты — Питере. Чего тебе еще надо? Зачем тебе французское гражданство — гражданство страны-помойки, захваченной арабами, которая скоро вообще перестанет существовать? Ведь уже в Америке несколько лет назад показали, что никаких свобод на Западе нет, он не понял — ну, вот теперь получил, что заслужил. Он гражданин Франции, поэтому некая выдача другому государству под большим вопросом. Сейчас его разденут и ограбят», — сказал он.
Первый зампред комитета Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что Дурова могли арестовать по политическим мотивам.
«Задержание Павла Дурова может нести под собой политические основания. Сеть Telegram, которая с каждым днем наращивает популярность, лакомый кусок для наших врагов. В их руках это инструмент доступа к личной информации пользователей. Замруководителя фракции «Новые Люди» уже отправил запрос на имя Сергея Лаврова с просьбой вмешаться в ситуацию и постараться дипломатическими методами призвать к освобождению и перемещению в РФ или ОАЭ», — подчеркнул он.
Арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова Франция показала свое «тираническое лицо». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» — заявил политик.
Филиппо отметил, что сегодня французские власти произвели арест Дурова, тогда как завтра под стражу могут отправить бизнесмена и основателя соцсети Х Илона Маска, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах.
Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже, бизнесмена задержала жандармерия на выходе из частного самолета около 20.00 (21.00 мск) в субботу, 24 августа.
Илон Маск призвал освободить Павла Дурова, арестованного во Франции
Американский предприниматель Илон Маск поддержал пользователей социальных сетей, призывающих французские власти освободить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте миллиардера на платформе X (бывший Twitter).
«#FreePavel», — написал бизнесмен.
Данная фраза переводится на русский язык как «освободите Павла».
Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, заявил владелец социальной сети X Илон Маск, не исключив с иронией, что в Европе скоро начнут казнить за лайки.
"Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США. — Прим. ред.). Она очень убедительна", — написал он в X в ответ на арест Дурова. Маск также в шутку не исключил, что вскоре в Европе начнут казнить за лайки к мемам.
"В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — предположил с иронией предприниматель.
Такер Карлсон назвал арест Дурова во Франции предупреждением
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции - это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме, это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду… Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными.
"Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже вчера вечером. Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации", - написала политик в своем Telegram-канале.