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Мошенники рассылают сообщения от имени IDC

Мошенники рассылают сообщения от имени IDC
Изображение: открытые источники

В интернете вновь активизировались мошенники, предупреждает телекоммуникационный оператор Приднестровья СЗАО «Интерднестрком».

«Мы настоятельно рекомендуем вам не переходить по подозрительным ссылкам и не раскрывать данные своих аккаунтов на подозрительных сайтах, выдающих себя за официальный интернет-ресурс IDC», - сообщается на официальном телеграм-канале компании.

Также абонентам напоминают, что в настоящее время компания «Интерднестрком» проводит интерактивную игру только в официальном приложении «Мой IDC» или по телефону 1415.

По всем вопросам можно звонить по телефону 1198.

Мошенники рассылают сообщения от имени IDC
  • Сегодня, 11:45
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