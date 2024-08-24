В интернете вновь активизировались мошенники, предупреждает телекоммуникационный оператор Приднестровья СЗАО «Интерднестрком».
«Мы настоятельно рекомендуем вам не переходить по подозрительным ссылкам и не раскрывать данные своих аккаунтов на подозрительных сайтах, выдающих себя за официальный интернет-ресурс IDC», - сообщается на официальном телеграм-канале компании.
Также абонентам напоминают, что в настоящее время компания «Интерднестрком» проводит интерактивную игру только в официальном приложении «Мой IDC» или по телефону 1415.