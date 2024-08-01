Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".
Ужасно выгодно
Мы с женой опаздывали на электричку! Если потратим время на покупку билета для меня, не успеем, - сказала жена, –поэтому предлагаю проехать без билета. За пару остановок никто ничего нам не сделает. – Если заплатим штраф, – согласился я. – За два билета 60 евро! – то ли спросила,то ли подтвердила жена! – 80 евро, – поправил я. – Ставки подорожали. Но если учесть мой проездной, выйдет сорок! – Значит, сэкономим 20 евро, исходя из прежних тарифов, – улыбнулась жена. В ее рассуждениях был определенный смысл, но я заметил: «А если не поедем, сэкономим сорок евро!» Жене показалась моя мысль интересной! Хотя и не реальной! – Но нам же надо ехать! – сказала она. – Надо! – согласился я,- И потому предлагаю взять тебе билет за три евро, тогда сэкономим тридцать семь евро! – Хорошая экономия, – согласилась жена. – Если так ездить месяц, выручим более тысячу евро! – Тогда за год вообще выйдет двенадцать тысяч! – обрадовался я. – Сумасшедшие деньги! Года через два можно будет купить себе приличный автомобиль. – Мне нравится «Мерседес!» – сказала жена. – Нет проблем! – согласился я. – Берем «Мерседес.» А еще лет через семь-восемь и на приличную квартиру можно замахнуться! – Трехкомнатную, – сказала жена. – Со всеми удобствами, – добавил я. – И с тремя туалетами! – Зачем нам три? – удивилась жена. – Может, и два хватит!? – Мы же будем питаться хорошо и калорийно! – А..а! – согласилась жена! – Тогда у меня предложение: «Если откажешься от своего проездного и начнешь брать билет, как я, экономия сразу вырастит вдвое!» – Умная мысль! – обрадовался я. – Если подсчитать, ужасно выгодно получится! – Надо еще учесть повышение штрафа, скажем, до пятидесяти евро! – Выйдет дополнительная прибыль! – воскликнул я. – Как просто и как приятно: заработать кучу денег с минимальными затратами! – Мы пока не всё рассчитали, – улыбнулась жена. – Но в процессе экономии учтем неучтенное, чтобы повысить своё благосостояние! – Обязательно учтем, – заверял я, и, не сговариваясь, мы ринулись к кассе! Ибо, чем раньше начать экономию, тем больше покажется!
Бендерская
Когда мы жили в Бендерах, у меня знакомая была – Тамара Бендерская! То есть имя у нее было обычное, а фамилия – по городскому образцу, не специальная, из чувства патриотизма, а по наследству, из чувства отцовства. Приезжает как-то Тамара в соседний город Тирасполь за справкой и обращается к работнице: -Меня к вам прислали. Сказали, у вас в архиве данные имеются для справки! – Как фамилия? – спрашивает женщина. – Бендерская! – сотруднице показалось, что ее не поняли. – Гражданка, как ваша фамилия? – несколько сдержанно повторила она. – Бендерская я! –Я не спрашиваю, где вы живете! Я спрашиваю, как ваша фамилия! – Я же русским языком объясняю: Бендерская я! Сотрудница фыркнула, слегка психанула, понимая, что люди в учреждение приходят разные, а она должна владеть собой, как на работе – Гражданка, послушайте меня внимательно. И отвечайте только на тот вопрос, который я вам задам. Хорошо? – Хорошо! – Так вот, я вас еще раз спрашиваю: «Как ваша фамилия?» – Бендерская я! На сей раз, сотрудница психанула серьезно. Вышла из себя, швырнув толстый журнал в сторону выхода. Затем поднялась, глубоко вздохнула, прикусила зачем-то нижнюю губу и снова уселась за стол. – Я знаю, что вы приехали из Бендер! – На автобусе, – сказала Тамара. – На автобусе, – повторила сотрудница. – И вам нужна справка. Но без фамилии, мы справки не выдаем. А если вы думаете, что достаточно назвать место проживания, то вы не так думаете! У вас в городе, сколько бендерских? – Точно мне не известно, – призналась Тамара. – Ну, хотя бы приблизительно! – Я-Бендерская, муж – Бендерский, дети – Бендерские. Родственников человек девять будет – все Бендерские! – Значит во всем городе всего десять человек Бендерских. Так? – Может, двенадцать! – А остальные значит– парканские, кицканские, фарладанские! Женщина перечисляла близлежащие деревни, жители которых могли быть тоже Бендерские. – Откуда мне знать? – возмутилась Тамара. – Меня это вообще не интересует, кто бендерский, а кто фарладанский! Я знаю, что я- Бендерская, и за других не отвечаю! – Куда уж вам отвечать, если в городе со стотысячным населением всего двенадцать человек бендерских? Остальные – чёрте что делают там! – А чего тут удивительного? – теперь уже не врубилась Тамара, – у нас есть и одесские, и молдавские, и тираспольские, между прочим, тоже! Нормально! – Сумасшедший дом какой-то! – взорвалась женщина, бросила ручку и отошла к паровой трубе, чтобы выпустить пар и остыть! – Значит, если я приехала из Киева, я – Киевская? – уточнила она. – Может, и киевская. Мне откуда знать? – фыркнула Тамара. – А моя коллега – Нижнетагильская, да? – Ваш коллега – Красивая! – Что вы говорите? – ухмыльнулась сотрудница. – В глаза ее не видели, а уже льстите! – Её фамилия на табличке написана. А я читать умею! – Зато свою фамилию назвать не можете! За свой город прячетесь! – Бендерская я! Женщина уже не соображала, что ответить, и пригласила коллегу из соседней комнаты, которая выглядела постарше и построже! – Дамочка, – сказала она твердо. – Зачем вы к нам пожаловали? – За справкой! – честно призналась Тамара. – А вам известно, что в справке должна быть указана ваша фамилия? – Само собой. Как же без фамилии-то? – Прекрасно. Тогда ответьте, где вы живете? – В Бендерах! – Замечательно! Теперь главный вопрос! «Как ваша фамилия?» – Я уже десять раз объясняла вашей подруге, а теперь и вам повторяю: «Бендерская я!» Строгая сотрудница тоже разнервничалась. – У вас в городе все бендерские? – Естественно! Как у вас, все- тираспольские, а в Жмеринке – жмеринские! – Дамочка, что вы тут со своей Жмеринкой голову мне морочите? Вы по существу отвечайте! – А я по-вашему, по чему отвечаю, если вы спрашиваете? Строгая подавленно покачала головой и привела мужчину, очевидно, самого главного! – Что вы желаете, гражданка? – обратился он коротко, но напористо, вероятно, тем самым нагоняя производственный страх. Но Тамаре нечего было бояться. Справка ей полагалась по закону, а мужчина не полагался никаким образом, даже если он и считался где-то главным. Поэтому она ответила спокойно! – Справка мне нужна. Меня к вам послали. – Паспорт с собой есть? – Мне справка нужна, чтобы новый паспорт получить, а старый я сдала! – Тогда скажите, как ваша фамилия! Только говорите правду, всё равно проверим – Бендерская я! – Женщина, вы только не волнуйтесь! Соберитесь с мыслями! Мы уже знаем, откуда вы приехали! И нам известно, что люди в вашем городе имеют определенные проблемы! Поэтому мы вас не собираемся наказывать, а спрашиваем по-дружески. – Ну, Бендерская я. Честное слово! Вот билет с автобуса. Я на нем в ваш город приехала. – Тогда, я, наверно, турецкий? – усмехнулся начальник. – Я не знаю, кто вы! Я вас первый раз в глаза вижу, но мне известен один Турецкий, который хором в Москве руководит! Вы его родственник? Вы тоже поете? – Я не пою, – огрызнулся мужчина. – Тогда повесьте табличку с вашей фамилией! Все будут знать, что вы – Турецкий, который не поет! Чтобы вас с другим Турецким не путали! Начальник понял, что ему будет очень сложно с данной клиенткой. Потому начал издалека, чтобы красиво закончить. – Значит, вы приехали из Бендер? – Из Бендер! – И вы – бендерская? – А кто же еще? – А если бы вы приехали из Кишинева, были бы Кишиневской? – А зачем мне к вам, собственно, из Кишинева приезжать? – не поняла Тамара. – Я бы там спокойно справку взяла. И мне не надо было вам битый час втолковывать, кто я такая! Мужчина уловил в ее словах определенный смысл, но ему нужна была истина! – Зовут-то вас как? – Тамара Петровна! – Выходит, вы, Тамара Петровна, Бендерская, так как из Бендер? – Я Бендерская, так как я- Бендерская. Вы что, совершенно меня не понимаете? «Это вы нас, барышня, не понимаете? – встряла строгая. – Взрослая дамочка, а детские вещи понять не в состоянии! – Что я должна понимать? – взбурлила Тамара. – Я к вам за простой справкой явилась, а вы мне тут допросы устраиваете. – А вы, значит, желаете, чтобы мы вместо вашей фамилии вписали место вашего жительства? – усмехнулся начальник. – Представляете, чего вы хотите? – Я хочу, что мне положено! – продолжала возмущаться Бендерская, – а чего хотите вы, мне непонятно! – Ладно! Ладно! Успокойтесь! – не хотел раздувать скандал руководитель, так как уже стали собираться люди, с интересом поглядывая на разгорающийся конфликт. – Назовите улицу вашего проживания! Откуда вы приехали? – Кишиневская! – Не понял! – Начальнику стало жарко! – Если я правильно понял, сами вы-бендерская, а приехали из Кишинева, чтобы в Тирасполе взять справку, хотя сами же утверждали, что такую справку можно взять и в Кишиневе. Было дело? – Утверждала! – кивнула Тамара. – Была бы Кишиневская, взяла бы! – Вы же сами сказали, что Кишиневская! С Кишиневской приехали! – Приехала! – Начальник расстегнул ворот рубашки. Призывать на помощь было больше некого! Разве только сотрудников дурдома! – Послушайте, уважаемая, что вы нам тут голову морочите? Что вы нас тут запутали? – Я морочу? – ошалела Тамара. – Дайте мне справку, и мы разбежимся по-хорошему. – Какую справку, Господи!? -ухмыльнулась строгая. – Если вы свою фамилию сначала со своим городом перепутали, а потом и со столицей нашей республики! Чушь какую-то несете! – Донести не можете! – подала голос сотрудница отдела. – Я на вас жаловаться буду! – пригрозила Тамара. – Для чего вы здесь окопались? – Назовите вашу настоящую фамилию! – потребовал окончательно начальник! – Бендерская я! – Тогда я должен быть Тираспольский! – А вы – придурок! Без справки! И ушла, громко хлопнув дверью, пока начальник соображал, почему он придурок, если у него была совершенно другая фамилия.
Гриппер
Грипп – он всегда неприятный, пусть Гонконгский, Индийский или из ближнего зарубежья, потому как способен всех зарубить – без взгляда на статус и гриппозное гражданство! Потому к врачу я пошел! А там народу – с лестницы до Заката! И все чихают да кашляют! Не успеваешь им здоровья пожелать, чтобы помогло! А некоторые вообще оборзели: ни на кого не глядят, только из гляделок слезы в кулак собирают, очевидно, для последнего удара! Стоят себе, микробами разбрасываются, инфлюэнциями разными. А одна дама с лошадиной физиономией даже прятаться от стыда не стала, того и гляди – ржать начнет! А другая – тихо так, соседу рассказывает: -В Англии двадцать человек уже померло, а сколько еще за ними собралось, не говорят. Наверное, сглазить боятся. «Уроды! – подумал я. – Если этих недолечившихся англичан в Германию пустить, они сразу наших распустят. Надо что-то делать, пока они всех не заделали!»-Взял и специально повязку на рот и ухо одновременно нацепил! – Почему на ухо? – интересуется медсестра. – С ушами проблемы? – Слышать про ихний английский грипп больше не хочу! – А видеть хотите? – Терпеть ненавижу! – Почему тогда на глаза не натяните? – А я взглядом вирус убиваю! И при этом демонстрирую, что его презираю! Тут мужик из Жмеринки подключился. – Чего они здесь такое придумали, грипп какой-то! У нас никогда ничего подобного не было! Никто про этот грипп знать не знал! – А если народ от гриппа помирал? – не понял я. – Что делали? – Хоронили! И всё казалось нормальным! Но очереди отвергали, как заразу! Чтобы с утра до морга толчиться? Такого не припомню. А больные продолжали прибывать. Чихать и кашлять! Раньше, когда я на всех чихал, было даже приятно, ощущая свою значимость! Но сейчас, когда чихают на меня, просто противно становится, понимая свою незначительность! Тут вам не Рио-де- Жанейро. С отдельным видом на море! Здесь, так на тебя смотрят: что вообще всякий вид потеряешь! А одна сопливая мадемуазель ко мне обращается: – Вам поставили укол против гриппа? – Пока нет! – отвечаю. – Вы от кого заразились? – От соседки, когда к ней пришел, она на меня чихать хотела. – Тогда попросите, чтобы вам укол против соседки сделали! – Не получится, – возразил я. – Если соседка, она всегда должна быть против. А она в ответ взяла и чихнула. Я говорю: «Будьте здоровы!» А она не верит, что будет. Решила, наверно, что я специально так шучу, чтобы ее оздоровления лишить! И в сторону к другому мужчине приблизилась. В знак протеста! А я сразу подумал, что кроме меня никто серьезных шуток не понимает! Пошел к сестре и строго потребовал: – Изолируйте большую часть этих чихонте от увядающего общества сопливых! Кто станет оплачивать наши страдания? А она не врубилась и уточняет: – Полагаете, их надо оплакивать? – Когда начнут оплакивать, найдется, кому и оплачивать, – разъяснил я. – Раньше хоть от эпидемий умирали, солидно всё выглядело, а сейчас, в период расцвета загнивания, от чего такого мы должны концы отдавать? – И демонстративно отвернулся, а сестра мне что-то в спину бросила, после чего решила, что всё сказала, не понимая, что всё сказать можно только на своих похоронах, если отсюда живьем не выбраться! Но тут у меня наконец появился шанс. Я до доктора добрался! – Откуда, – спрашивает меня, – вы приехали? – Из прилегающего района. На трамвае! – Из какой страны приехали? – уточнил он, словно там, где я жил, вообще не болели! Я, естественно, честно признался, что не приехал, а прилетел по воздушной линии. А доктор дальше вопросами меня засыпает: – Снимки вам там делали? – В каком смысле? – не понял я. – Ну, вас снимали? – Много раз, – говорю, – с автобуса, как зайца. С зайцев, когда на охоте. С забора, когда забурлился, с работы, когда не бурлил. Да мало ли у нашего человека съемов случалось, когда вспышка включается народного гнева. – А сейчас снимем вас с ног до головы и левую руку заодно, – предупредил он. – Руку-то зачем? – Чтобы увидеть, какой вы слева! – Тогда и справа посмотрите! – А у нас правые вне закона. Чего на них смотреть-то? – К чему вы все эти гляделки устраиваете, – огорчился я, – если у меня обычный гриппер? – Может грипп? – не сообразил доктор. – Когда направлялся к вам, был действительно грипп, – согласился я, –болезнь несерьезная, когда не знаешь из-за чего страдаешь! Пока маялся в приемной, супергрипп появился, или гриппер – недуг серьезных мужчин! – В таком случае у вас, дорогой, не гриппер, – заявил он, – а настоящая порнуха! Болезнь очень серьезных мужчин! – Но я к вам явился с гриппом! – сник я. – А уйдете не только с ним! У нас, между прочим, медицина настоящая! Все недомогания сразу находим. Даже те, которых не было! Я, естественно, совсем растерялся и глубоко задышал! – Почему так дышите? – поинтересовался доктор. – У вас, наверно, сердце не в порядке! – Проверил сердце, нашел что-то. – Это, вероятно, от нервов! Проверил нервы! Нашел снова что-то. – А нервы влияют на желудок! Проверил желудок! Нашел что-то! – Что-то у вас с чем-то не в порядке! – Доктор, я же к вам с гриппом явился! – почти отчаялся я. – А вы мне целый букет, и даже не гладиолусов! Вы у меня осложнение от гриппа нашли? – От жизни! Теперь у вас точно супергрипп или гриппер по-вашему! Но переживать не следует! Вы не один такой! Если получится, вылечим! – А если не получится? – озабоченно выдохнул я. Но он не ответил! Не знал! Или не хотел! -Будете лечить дальше! – в слабой надежде подсказал я, во избежание более серьезных вариантов! А сам подумал, что у меня же на самом деле обыкновенный грипп! А гриппером пусть другие, серьезные мужчины болеют, если им делать нечего! А мне для серьезности еще вылечиться надо или, в крайнем случае, – шутить перестать! А как тут перестанешь, если мои болячки кроме смеха ничего не вызывают?