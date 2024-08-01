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Юмористические рассказы от Семена Когана

Юмористические рассказы от Семена Когана
Изображение: открытые источники

Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.

Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".

Ужасно выгодно

Мы с женой опаздывали на электричку!
Если потратим время на покупку билета для меня, не успеем, - сказала жена, –поэтому предлагаю проехать без билета. За пару остановок никто ничего нам не сделает.
– Если заплатим штраф, – согласился я.
– За два билета 60 евро! – то ли спросила,то ли подтвердила жена!
– 80 евро, – поправил я. – Ставки подорожали. Но если учесть мой проездной, выйдет сорок!
– Значит, сэкономим 20 евро, исходя из прежних тарифов, – улыбнулась жена.
В ее рассуждениях был определенный смысл, но я заметил: «А если не поедем, сэкономим сорок евро!»
Жене показалась моя мысль интересной! Хотя и не реальной!
– Но нам же надо ехать! – сказала она.
– Надо! – согласился я,- И потому предлагаю взять тебе билет за три евро, тогда сэкономим тридцать семь евро!
– Хорошая экономия, – согласилась жена. – Если так ездить месяц, выручим более тысячу евро!
– Тогда за год вообще выйдет двенадцать тысяч! – обрадовался я. – Сумасшедшие деньги! Года через два можно будет купить себе приличный автомобиль.
– Мне нравится «Мерседес!» – сказала жена.
– Нет проблем! – согласился я. – Берем «Мерседес.» А еще лет через семь-восемь и на приличную квартиру можно замахнуться!
– Трехкомнатную, – сказала жена.
– Со всеми удобствами, – добавил я. – И с тремя туалетами!
– Зачем нам три? – удивилась жена. – Может, и два хватит!?
– Мы же будем питаться хорошо и калорийно!
– А..а! – согласилась жена! – Тогда у меня предложение: «Если откажешься от своего проездного и начнешь брать билет, как я, экономия сразу вырастит вдвое!»
– Умная мысль! – обрадовался я. – Если подсчитать, ужасно выгодно получится!
– Надо еще учесть повышение штрафа, скажем, до пятидесяти евро!
– Выйдет дополнительная прибыль! – воскликнул я. – Как просто и как приятно: заработать кучу денег с минимальными затратами!
– Мы пока не всё рассчитали, – улыбнулась жена. – Но в процессе экономии учтем неучтенное, чтобы повысить своё благосостояние!
– Обязательно учтем, – заверял я, и, не сговариваясь, мы ринулись к кассе! Ибо, чем раньше начать экономию, тем больше покажется!

Бендерская

Когда мы жили в Бендерах, у меня знакомая была – Тамара Бендерская! То есть имя у нее было обычное, а фамилия – по городскому образцу, не специальная, из чувства патриотизма, а по наследству, из чувства отцовства.
Приезжает как-то Тамара в соседний город Тирасполь за справкой и обращается к работнице:
-Меня к вам прислали. Сказали, у вас в архиве данные имеются для справки!
– Как фамилия? – спрашивает женщина.
– Бендерская! – сотруднице показалось, что ее не поняли.
– Гражданка, как ваша фамилия? – несколько сдержанно повторила она.
– Бендерская я!
–Я не спрашиваю, где вы живете! Я спрашиваю, как ваша фамилия!
– Я же русским языком объясняю: Бендерская я!
Сотрудница фыркнула, слегка психанула, понимая, что люди в учреждение приходят разные, а она должна владеть собой, как на работе
– Гражданка, послушайте меня внимательно. И отвечайте только на тот вопрос, который я вам задам. Хорошо?
– Хорошо!
– Так вот, я вас еще раз спрашиваю: «Как ваша фамилия?»
– Бендерская я!
На сей раз, сотрудница психанула серьезно. Вышла из себя, швырнув толстый журнал в сторону выхода. Затем поднялась, глубоко вздохнула, прикусила зачем-то нижнюю губу и снова уселась за стол.
– Я знаю, что вы приехали из Бендер!
– На автобусе, – сказала Тамара.
– На автобусе, – повторила сотрудница. – И вам нужна справка. Но без фамилии, мы справки не выдаем. А если вы думаете, что достаточно назвать место проживания, то вы не так думаете! У вас в городе, сколько бендерских?
– Точно мне не известно, – призналась Тамара.
– Ну, хотя бы приблизительно!
– Я-Бендерская, муж – Бендерский, дети – Бендерские. Родственников человек девять будет – все Бендерские!
– Значит во всем городе всего десять человек Бендерских. Так?
– Может, двенадцать!
– А остальные значит– парканские, кицканские, фарладанские!
Женщина перечисляла близлежащие деревни, жители которых могли быть тоже Бендерские.
– Откуда мне знать? – возмутилась Тамара. – Меня это вообще не интересует, кто бендерский, а кто фарладанский! Я знаю, что я- Бендерская, и за других не отвечаю!
– Куда уж вам отвечать, если в городе со стотысячным населением всего двенадцать человек бендерских? Остальные – чёрте что делают там!
– А чего тут удивительного? – теперь уже не врубилась Тамара, – у нас есть и одесские, и молдавские, и тираспольские, между прочим, тоже!
Нормально!
– Сумасшедший дом какой-то! – взорвалась женщина, бросила ручку и отошла к паровой трубе, чтобы выпустить пар и остыть!
– Значит, если я приехала из Киева, я – Киевская? – уточнила она.
– Может, и киевская. Мне откуда знать? – фыркнула Тамара.
– А моя коллега – Нижнетагильская, да?
– Ваш коллега – Красивая!
– Что вы говорите? – ухмыльнулась сотрудница. – В глаза ее не видели, а уже льстите!
– Её фамилия на табличке написана. А я читать умею!
– Зато свою фамилию назвать не можете! За свой город прячетесь!
– Бендерская я!
Женщина уже не соображала, что ответить, и пригласила коллегу из соседней комнаты, которая выглядела постарше и построже!
– Дамочка, – сказала она твердо. – Зачем вы к нам пожаловали?
– За справкой! – честно призналась Тамара.
– А вам известно, что в справке должна быть указана ваша фамилия?
– Само собой. Как же без фамилии-то?
– Прекрасно. Тогда ответьте, где вы живете?
– В Бендерах!
– Замечательно! Теперь главный вопрос! «Как ваша фамилия?»
– Я уже десять раз объясняла вашей подруге, а теперь и вам повторяю: «Бендерская я!»
Строгая сотрудница тоже разнервничалась.
– У вас в городе все бендерские?
– Естественно! Как у вас, все- тираспольские, а в Жмеринке – жмеринские!
– Дамочка, что вы тут со своей Жмеринкой голову мне морочите? Вы по существу отвечайте!
– А я по-вашему, по чему отвечаю, если вы спрашиваете?
Строгая подавленно покачала головой и привела мужчину, очевидно, самого главного!
– Что вы желаете, гражданка? – обратился он коротко, но напористо, вероятно, тем самым нагоняя производственный страх. Но Тамаре нечего было бояться. Справка ей полагалась по закону, а мужчина не полагался никаким образом, даже если он и считался где-то главным. Поэтому она ответила спокойно!
– Справка мне нужна. Меня к вам послали.
– Паспорт с собой есть?
– Мне справка нужна, чтобы новый паспорт получить, а старый я сдала!
– Тогда скажите, как ваша фамилия! Только говорите правду, всё равно проверим
– Бендерская я!
– Женщина, вы только не волнуйтесь! Соберитесь с мыслями! Мы уже знаем, откуда вы приехали!
И нам известно, что люди в вашем городе имеют определенные проблемы! Поэтому мы вас не собираемся наказывать, а спрашиваем по-дружески.
– Ну, Бендерская я. Честное слово! Вот билет с автобуса. Я на нем в ваш город приехала.
– Тогда, я, наверно, турецкий? – усмехнулся начальник.
– Я не знаю, кто вы! Я вас первый раз в глаза вижу, но мне известен один Турецкий, который хором в Москве руководит! Вы его родственник? Вы тоже поете?
– Я не пою, – огрызнулся мужчина.
– Тогда повесьте табличку с вашей фамилией! Все будут знать, что вы – Турецкий, который не поет! Чтобы вас с другим Турецким не путали!
Начальник понял, что ему будет очень сложно с данной клиенткой. Потому начал издалека, чтобы красиво закончить.
– Значит, вы приехали из Бендер?
– Из Бендер!
– И вы – бендерская?
– А кто же еще?
– А если бы вы приехали из Кишинева, были бы Кишиневской?
– А зачем мне к вам, собственно, из Кишинева приезжать? – не поняла Тамара. – Я бы там спокойно справку взяла. И мне не надо было вам битый час втолковывать, кто я такая!
Мужчина уловил в ее словах определенный смысл, но ему нужна была истина!
– Зовут-то вас как?
– Тамара Петровна!
– Выходит, вы, Тамара Петровна, Бендерская, так как из Бендер?
– Я Бендерская, так как я- Бендерская. Вы что, совершенно меня не понимаете?
«Это вы нас, барышня, не понимаете? – встряла строгая. – Взрослая дамочка, а детские вещи понять не в состоянии!
– Что я должна понимать? – взбурлила Тамара. – Я к вам за простой справкой явилась, а вы мне тут допросы устраиваете.
– А вы, значит, желаете, чтобы мы вместо вашей фамилии вписали место вашего жительства? – усмехнулся начальник. – Представляете, чего вы хотите?
– Я хочу, что мне положено! – продолжала возмущаться Бендерская, – а чего хотите вы, мне непонятно!
– Ладно! Ладно! Успокойтесь! – не хотел раздувать скандал руководитель, так как уже стали собираться люди, с интересом поглядывая на разгорающийся конфликт.
– Назовите улицу вашего проживания! Откуда вы приехали?
– Кишиневская!
– Не понял! – Начальнику стало жарко! – Если я правильно понял, сами вы-бендерская, а приехали из Кишинева, чтобы в Тирасполе взять справку, хотя сами же утверждали, что такую справку можно взять и в Кишиневе. Было дело?
– Утверждала! – кивнула Тамара. – Была бы Кишиневская, взяла бы!
– Вы же сами сказали, что Кишиневская! С Кишиневской приехали!
– Приехала! – Начальник расстегнул ворот рубашки. Призывать на помощь было больше некого!
Разве только сотрудников дурдома!
– Послушайте, уважаемая, что вы нам тут голову морочите? Что вы нас тут запутали?
– Я морочу? – ошалела Тамара. – Дайте мне справку, и мы разбежимся по-хорошему.
– Какую справку, Господи!? -ухмыльнулась строгая. – Если вы свою фамилию сначала со своим городом перепутали, а потом и со столицей нашей республики! Чушь какую-то несете!
– Донести не можете! – подала голос сотрудница отдела.
– Я на вас жаловаться буду! – пригрозила Тамара. – Для чего вы здесь окопались?
– Назовите вашу настоящую фамилию! – потребовал окончательно начальник!
– Бендерская я!
– Тогда я должен быть Тираспольский!
– А вы – придурок! Без справки!
И ушла, громко хлопнув дверью, пока начальник соображал, почему он придурок, если у него была совершенно другая фамилия.

Гриппер

Грипп – он всегда неприятный, пусть Гонконгский, Индийский или из ближнего зарубежья, потому как способен всех зарубить – без взгляда на статус и гриппозное гражданство! Потому к врачу я пошел! А там народу – с лестницы до Заката! И все чихают да кашляют! Не успеваешь им здоровья пожелать, чтобы помогло! А некоторые вообще оборзели: ни на кого не глядят, только из гляделок слезы в кулак собирают, очевидно, для последнего удара! Стоят себе, микробами разбрасываются, инфлюэнциями разными. А одна дама с лошадиной физиономией даже прятаться от стыда не стала, того и гляди – ржать начнет! А другая – тихо так, соседу рассказывает:
-В Англии двадцать человек уже померло, а сколько еще за ними собралось, не говорят. Наверное, сглазить боятся.
«Уроды! – подумал я. – Если этих недолечившихся англичан в Германию пустить, они сразу наших распустят. Надо что-то делать, пока они всех не заделали!»-Взял и специально повязку на рот и ухо одновременно нацепил!
– Почему на ухо? – интересуется медсестра. – С ушами проблемы?
– Слышать про ихний английский грипп больше не хочу!
– А видеть хотите?
– Терпеть ненавижу!
– Почему тогда на глаза не натяните?
– А я взглядом вирус убиваю! И при этом демонстрирую, что его презираю!
Тут мужик из Жмеринки подключился.
– Чего они здесь такое придумали, грипп какой-то! У нас никогда ничего подобного не было!
Никто про этот грипп знать не знал!
– А если народ от гриппа помирал? – не понял я. – Что делали?
– Хоронили! И всё казалось нормальным! Но очереди отвергали, как заразу! Чтобы с утра до морга толчиться? Такого не припомню.
А больные продолжали прибывать. Чихать и кашлять!
Раньше, когда я на всех чихал, было даже приятно, ощущая свою значимость! Но сейчас, когда чихают на меня, просто противно становится, понимая свою незначительность! Тут вам не Рио-де- Жанейро. С отдельным видом на море! Здесь, так на тебя смотрят: что вообще всякий вид потеряешь!
А одна сопливая мадемуазель ко мне обращается:
– Вам поставили укол против гриппа?
– Пока нет! – отвечаю.
– Вы от кого заразились?
– От соседки, когда к ней пришел, она на меня чихать хотела.
– Тогда попросите, чтобы вам укол против соседки сделали!
– Не получится, – возразил я. – Если соседка, она всегда должна быть против.
А она в ответ взяла и чихнула. Я говорю: «Будьте здоровы!» А она не верит, что будет. Решила, наверно, что я специально так шучу, чтобы ее оздоровления лишить! И в сторону к другому мужчине приблизилась. В знак протеста! А я сразу подумал, что кроме меня никто серьезных шуток не понимает! Пошел к сестре и строго потребовал:
– Изолируйте большую часть этих чихонте от увядающего общества сопливых! Кто станет оплачивать наши страдания?
А она не врубилась и уточняет:
– Полагаете, их надо оплакивать?
– Когда начнут оплакивать, найдется, кому и оплачивать, – разъяснил я. – Раньше хоть от эпидемий умирали, солидно всё выглядело, а сейчас, в период расцвета загнивания, от чего такого мы должны концы отдавать? – И демонстративно отвернулся, а сестра мне что-то в спину бросила, после чего
решила, что всё сказала, не понимая, что всё сказать можно только на своих похоронах, если отсюда живьем не выбраться! Но тут у меня наконец появился шанс. Я до доктора добрался!
– Откуда, – спрашивает меня, – вы приехали?
– Из прилегающего района. На трамвае!
– Из какой страны приехали? – уточнил он, словно там, где я жил, вообще не болели! Я, естественно, честно признался, что не приехал, а прилетел по воздушной линии. А доктор дальше вопросами меня засыпает:
– Снимки вам там делали?
– В каком смысле? – не понял я.
– Ну, вас снимали?
– Много раз, – говорю, – с автобуса, как зайца. С зайцев, когда на охоте. С забора, когда забурлился, с работы, когда не бурлил. Да мало ли у нашего человека съемов случалось, когда
вспышка включается народного гнева.
– А сейчас снимем вас с ног до головы и левую руку заодно, – предупредил он.
– Руку-то зачем?
– Чтобы увидеть, какой вы слева!
– Тогда и справа посмотрите!
– А у нас правые вне закона. Чего на них смотреть-то?
– К чему вы все эти гляделки устраиваете, – огорчился я, – если у меня обычный гриппер?
– Может грипп? – не сообразил доктор.
– Когда направлялся к вам, был действительно грипп, – согласился я, –болезнь несерьезная, когда не знаешь из-за чего страдаешь! Пока маялся в приемной, супергрипп появился, или гриппер – недуг серьезных мужчин!
– В таком случае у вас, дорогой, не гриппер, – заявил он, – а настоящая порнуха! Болезнь очень серьезных мужчин!
– Но я к вам явился с гриппом! – сник я.
– А уйдете не только с ним! У нас, между прочим, медицина настоящая! Все недомогания сразу находим. Даже те, которых не было!
Я, естественно, совсем растерялся и глубоко задышал!
– Почему так дышите? – поинтересовался доктор. – У вас, наверно, сердце не в порядке! – Проверил сердце, нашел что-то. – Это, вероятно, от нервов!
Проверил нервы! Нашел снова что-то. – А нервы влияют на желудок! Проверил желудок! Нашел что-то!
– Что-то у вас с чем-то не в порядке!
– Доктор, я же к вам с гриппом явился! – почти отчаялся я. – А вы мне целый букет, и даже не гладиолусов! Вы у меня осложнение от гриппа нашли?
– От жизни! Теперь у вас точно супергрипп или гриппер по-вашему! Но переживать не следует! Вы не один такой! Если получится, вылечим!
– А если не получится? – озабоченно выдохнул я.
Но он не ответил! Не знал! Или не хотел!
-Будете лечить дальше! – в слабой надежде подсказал я, во избежание более серьезных вариантов!
А сам подумал, что у меня же на самом деле обыкновенный грипп! А гриппером пусть другие, серьезные мужчины болеют, если им делать нечего! А мне для серьезности еще вылечиться надо или, в крайнем случае, – шутить перестать! А как тут перестанешь, если мои болячки кроме смеха ничего не
вызывают?
  • Сегодня, 12:03
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