Одно из главных туристических мест Резинского района – водопад в Сахарне возле одноименного монастыря – высох.
Причиной может быть отсутствие осадков и высокие температуры последнего периода, отмечают специалисты-экологи, которые считают, что сток воды может нормализоваться, как только дожди возобновятся, передает Noi.md со ссылкой на Radiomoldova.
После того как в публичном пространстве появились кадры высыхания водопада в Сахарне Резинского района, Министерство окружающей среды РМ и его подразделения направили группу специалистов для расследования ситуации. Таким образом, никаких плотин или других сооружений, которые могли бы блокировать поток воды, обнаружено не было, сообщил главный специалист Резинской экологической инспекции Ион Чурич. По его словам, отсутствие воды в водопаде вызвано засухой.
«Человеческий фактор ни при чем, это природная причина. Воды на водопаде нет уже месяц. Сейчас засуха, и к тому времени, когда вода достигает водопада, она теряет свою силу. Поток воды, откуда вытекает источник, не изменился», – уточнил Ион Чурич.
Мэр села Сахарна Ноуэ Виктор Макрий заявил, что, по словам местных жителей, водопад начал высыхать 3 месяца назад, спасти его могут только дожди.
«Около 3 месяцев назад мы заметили, что льется уже не тот поток воды. Я выехал на место, увидел ситуацию, проанализировал от въезда в коммуну до выезда и обнаружил, что да, родник не имеет того потока воды, который был. Мы ведем переговоры с мэрами территорий, стараемся поддерживать чистоту», – добавил Виктор Макрий.
При падении воды с высоты 4 метров водопад создал раскоп глубиной до 10 метров, который получил название «Цыганская яма».
Расположенный в Резинском районе, в 100 километрах от Кишинева, он ежегодно привлекает множество туристов как местных, так и иностранных.