Dnestr.TV

 
0

Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной

Молдавия сообщила о сбоях в совместной энергосистеме с Украиной
Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Госпредприятие Молдавии Moldelectrica уведомило в понедельник потребителей о сбоях в сети в совместной энергосистеме с Украиной, передает ria.ru.

"Извещаем общественность о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины. В данный момент ситуация под контролем. Мы имеем достаточно местной генерации, чтобы устранить незначительные перебои", - говорится в официальном заявлении предприятия.

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее в понедельник сообщил, что в нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Украинский энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
  • Вчера, 14:15
  • DTV
  • Просмотров: 79
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна