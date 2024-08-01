В четверг, 22 августа, в Бендерах прошёл рейд с эвакуатором. Патрулировали город два экипажа ГАИ, проверяя участки, где одновременно установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В результате за нарушение правил парковки к административной ответственности привлекли 18 водителей. Их всех оштрафовали, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На фото – автомобиль «Мазда», припаркованный под знаком «Остановка запрещена» на улице Лазо. Хозяйка машины — 28-летняя автоледи — была привлечена к административной ответственности по п. 4 ст. 12.17 КоАП ПМР, что предусматривает штраф в размере 184 рублей. Кроме того, ей пришлось заплатить за выезд эвакуатора, вызванного для перемещения автомобиля на штрафстоянку.
Госавтоинспекторы рекомендуют соблюдать правила парковки, чтобы избежать аварийных ситуаций и дополнительных расходов на штрафы и услуги эвакуатора.