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Приднестровский гребец Алексей Коровашков в паре с Екатериной Шляпниковой взял золото чемпионата мира

Приднестровский гребец Алексей Коровашков в паре с Екатериной Шляпниковой взял золото чемпионата мира
Фото: Госслужба по спорту ПМР

В Самарканде (Узбекистан) состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвовали 300 спортсменов из 50 стран, которые разыграли 20 комплектов наград в неолимпийских видах программы, пишет телеграмм-канал Госслужба по спорту ПМР.

Спортсмен Республиканского центра олимпийской подготовки Алексей Коровашков в нейтральном статусе в паре с Екатериной Шляпниковой выиграл финал в смешанных каноэ‑двойках на 500 метров. Дуэт опередил венгерскую двойку, показав время 1.47,898. На третьем месте команда Беларуси.
  • Вчера, 14:23
  • DTV
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