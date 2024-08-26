В Самарканде (Узбекистан) состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвовали 300 спортсменов из 50 стран, которые разыграли 20 комплектов наград в неолимпийских видах программы, пишет телеграмм-канал Госслужба по спорту ПМР.
Спортсмен Республиканского центра олимпийской подготовки Алексей Коровашков в нейтральном статусе в паре с Екатериной Шляпниковой выиграл финал в смешанных каноэ‑двойках на 500 метров. Дуэт опередил венгерскую двойку, показав время 1.47,898. На третьем месте команда Беларуси.