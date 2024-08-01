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Демографический кризис: каждые 14 минут Молдова теряет 1 жителя

Демографический кризис: каждые 14 минут Молдова теряет 1 жителя
Фото: открытые источники

Республика Молдова сталкивается с демографическим кризисом огромных масштабов, поскольку население продолжает сокращаться с угрожающей скоростью.

По последним данным, по состоянию на 23 августа 2024 года население страны сократилось до 3 029 505 человек по сравнению с оценкой ООН на 1 июля 2024 года, которая указывала в общей сложности на 3 034 961 человек, передает point.md ссылаясь на bani.md

Ежедневно в Республике Молдова регистрируется 88 рождений, а количество смертей достигает 115 в день, что способствует сокращению населения.

К этому следует добавить значительное количество эмиграции, которое составляет 74 человека в день. Эта отрицательная демографическая тенденция приводит к уменьшению численности населения в среднем на одного жителя каждые 14,25 минуты.

С начала года страна уже потеряла 23 836 жителей, что отражает тревожную тенденцию, которая ставит под угрозу экономическое и социальное будущее Республики Молдова. Такое резкое сокращение численности населения может иметь серьезные последствия для рынка труда, системы здравоохранения и устойчивости выплат пенсий.
  • Вчера, 14:29
  • DTV
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