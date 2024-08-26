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Заседание Правительства: коротко о главном

Заседание Правительства: коротко о главном
фото: пресс-служба Правительства ПМР

Глава исполнительной ветви власти Александр Розенберг провел заседание Правительства. На повестке дня – продление сроков выплаты материальной помощи семьям первоклассников, актуализация функционала госорганов, утверждение предельных уровней тарифов на госуслуги в 2025 году и многое другое, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Министерство просвещения предложило продлить период выплаты единовременной финансовой помощи родителям первоклассников до 12 сентября 2024 года. Спонсорские средства перечислят заявителям на банковский счет. Заявления будут принимать в школах до 6 сентября. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка и справку из кредитного учреждения о наличии счета.

«На сегодняшний день мы получили 121 дополнительное заявление в первый класс. Получили помощь 3768 детей и дополнительно 121 ребенок», — сообщила профильный министр Светлана Иванишина.

Зафиксирован и факт возврата средств в связи с переменой постоянного места жительства семьи первоклассника.

По поручению Председателя Правительства в последующем в случае выделения спонсорской помощи первоклассникам сроки приема заявлений и перечисления средств будут охватывать первую декаду сентября.

На данный момент проводится масштабная работа по систематизации и актуализации нормативных правовых актов Правительства. Анализируются функции, осуществляемые министерствами и государственными администрациями. По результатам мониторинга выявлено, что не все функции, закрепленные в отраслевых законодательных актах, отражены в Положениях о министерствах. В связи с необходимостью определения всех опций ведомств разрабатываются новые Положения. Некоторые их них сегодня приняли в ходе заседания Правительства. Эта работа будет продолжена.

Также утверждены тарифы на услуги некоторых госорганов и подведомственных учреждений на 2025 год. Члены Правительства проголосовали за их сохранение на уровне 2024 года. Речь об услугах Госслужбы по культуре и историческому наследию, а также Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.

  • Сегодня, 10:24
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