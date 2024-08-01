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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: открытые источники

В период с 16 по 22 августа сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья выявили 18 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В Тирасполе зафиксировано семь таких нарушений, в Бендерах — три, по два случая — в Слободзее, Григориополе и Рыбнице, а также по одному — в Дубоссарах и Каменке.

К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 11 человек. Им предстоит заплатить штраф в размере 3680 рублей ПМР, их лишат водительских прав на срок до двух лет.

Четыре водителя, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, будут привлечены к ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Им грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Три автомобилиста были задержаны за управление машиной без водительских прав. Согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, им грозит штраф до 2760 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.
  • Сегодня, 10:31
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