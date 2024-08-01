Национальная компания медицинского страхования РМ (CNAM) разрабатывает нормативную базу для внедрения европейской медицинской карты, которая предоставит молдаванам доступ к экстренной медицинской помощи в странах ЕС. Ион Додон, генеральный директор CNAM, сообщил в программе Rlive «Национальный консенсус», что процесс приведет к завершению к декабрю 2025 года, пишет rupor.md.
Европейская медицинская карта позволит гражданам Молдовы получать срочную медицинскую помощь за границей и наоборот — гражданам ЕС, находящимся в Молдове, также будет предоставлена экстренная помощь. CNAM будет оплачивать эти услуги, если они предоставляются в экстренных ситуациях.
Кроме того, предусмотрена возможность трансграничной медицины, которая позволит молдаванам выбирать медицинские учреждения в других странах ЕС для планового лечения. Для этого граждане должны будут получить разрешение от CNAM и оплатить разницу в стоимости лечения, если оно будет дороже, чем в Молдове.
Правительство РМ разработает нормативные акты, устанавливающие виды медицинских услуг, доступных за границей, и условия их получения. CNAM также создаст координационный центр для обработки запросов и оплаты медицинских услуг за рубежом.