Инспекторы ГАИ раздают пешеходам и водителям велосипедов, мотоциклов, мопедов, а также любителям средств индивидуальной мобильности информационные памятки, разъясняют правила передвижения по дорогам общего пользования. Вместе с тем Госавтоинспекция Приднестровья запустила масштабную проверку, направленную на выявление нарушений со стороны пользователей двухколёсного транспорта, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
С начала года в ПМР зарегистрировано 28 ДТП с участием двухколёсного транспорта. Больше половины из них произошли по вине водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов – 17 фактов.
Комплекс мероприятий продлится с 26 по 28 августа.
ГАИ напоминает: всегда надевайте шлем при управлении двухколёсным транспортом, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, используйте световозвращающие элементы и фары, особенно в тёмное время суток. Будьте внимательны к пешеходам. Это поможет обеспечить безопасность на дорогах.