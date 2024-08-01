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В республике началась операция «Двухколёсный транспорт»

В республике началась операция «Двухколёсный транспорт»
фото: пресс-центр МВД ПМР

Инспекторы ГАИ раздают пешеходам и водителям велосипедов, мотоциклов, мопедов, а также любителям средств индивидуальной мобильности информационные памятки, разъясняют правила передвижения по дорогам общего пользования. Вместе с тем Госавтоинспекция Приднестровья запустила масштабную проверку, направленную на выявление нарушений со стороны пользователей двухколёсного транспорта, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

С начала года в ПМР зарегистрировано 28 ДТП с участием двухколёсного транспорта. Больше половины из них произошли по вине водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов – 17 фактов.

Комплекс мероприятий продлится с 26 по 28 августа.

ГАИ напоминает: всегда надевайте шлем при управлении двухколёсным транспортом, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, используйте световозвращающие элементы и фары, особенно в тёмное время суток. Будьте внимательны к пешеходам. Это поможет обеспечить безопасность на дорогах.
  • Сегодня, 10:48
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