В нем прописаны полномочия комиссии по чрезвычайным ситуациям и процедуры кризисного управления для различных сценариев
Власти Молдавии подготовили план действий на случай прекращения поставок российского природного газа через Украину в связи с заявлением президента Владимира Зеленского, что договор с РФ о его транзите не будет продлеваться после 2024 года, сообщает ТАСС.
"Подготовлен план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии. На основе выявленных сценариев возможных кризисов предусмотрены меры по предотвращению кризисных ситуаций и управлению такими ситуациями, связанными с поставками электроэнергии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства энергетики республики. Риски, предусмотренные в плане, разделены на несколько категорий, связанных с нехваткой топлива, сбоями на рынке электроэнергии, злонамеренными атаками, экстремальными погодными условиями, техническими сбоями, стихийными бедствиями, человеческим фактором и другими нештатными ситуациями.
В плане прописаны полномочия комиссии по чрезвычайным ситуациям и процедуры кризисного управления для различных сценариев. Особое внимание уделяется рискам перегрузки низковольтных электрических сетей, особенно в городах, из-за дефицита или перебоев поставок газа потребителям в зимний период, поскольку им придется использовать для отопления электроприборы.
С октября 2023 года молдавские власти заявили, что правый берег Днестра полностью перешел на закупки газа у европейских поставщиков через государственное предприятие "Энергоком", а российский газ от "Газпрома" направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребности Молдавии. Однако оппозиция критикует правительство, утверждая, что, поссорившись с Россией, власти республики покупают тот же российский газ, но в несколько раз дороже, по тайным схемам у европейских посредников. В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировали акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства. По опросам социологов, подавляющее большинство жителей страны считает, что Санду должна отправиться в Москву, чтобы договориться о поставках газа по умеренным ценам, пишет ТАСС.
Как сообщает ipn.md, подобные планы разрабатывают все страны-члены ЕС и Энергетического сообщества. Национальный кризисный сценарий касается перегрузки низковольтных электросетей, особенно в городах, из-за нехватки или прекращения поставок природного газа конечным потребителям в зимний период, за счет использования электроприборов для отопления. Ожидаемые риски делятся на несколько категорий, связанных с нехваткой топлива, сбоями на рынке электроэнергии, злоумышленными атаками, экстремальными погодными условиями, техническими сбоями, стихийными бедствиями, человеческим фактором и пр.
Разработанный регламент определяет роли и ответственности электроэнергетических компаний, участников рынка электроэнергии, системных пользователей и потребителей в вопросах снижения рисков безопасности электроэнергии и подготовке к предотвращению и управлению кризисом в электроэнергетике, обеспечивая прозрачность и учитывая требования конкурентного рынка электроэнергии.
В нем также изложены задачи Комиссии по исключительным ситуациям и процедуры управления кризисными ситуациями для различных сценариев. Комиссия, получив уведомление от оператора системы передачи электроэнергии или Министерства энергетики, в течение не более 12 часов проверяет риски и определяет исключительную ситуацию. Затем она координирует действия в секторе, а ее решения являются обязательными и имеют приоритет над собственными планами электроэнергетических компаний.
Общее потребление электроэнергии в Республике Молдова в 2022 году составило 4513 млн кВт-ч. Пиковая нагрузка на электроэнергетическую систему зимой превышает 1000 МВт, в то время как летом электрическая нагрузка варьируется в пределах 330-700 МВт для правого берега.
К распределительным электрическим сетям подключено 1284,8 тысячи конечных потребителей, из которых 95,45% составляют бытовые потребители. На их долю в 2022 году приходилось около 44% от общего объема поставляемой электроэнергии.