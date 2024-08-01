Совместным приказом Министерства здравоохранения и Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден и введен в работу Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Норматив прошел предварительное согласование в Едином государственном фонде социального страхования, сообщает newspmr.com.
Экспертиза временной нетрудоспособности – вид медицинской экспертизы, основной целью которой является оценка состояния здоровья пациента, качества и эффективности проводимого обследования и лечения, возможности осуществлять профессиональную деятельность, а также определения степени и сроков временной утраты трудоспособности.
Согласно документу, экспертиза осуществляется врачами: - лечебно-профилактических учреждений государственной и местной систем здравоохранения; - медицинских организаций государственной, местной и частной систем здравоохранения, не зависимо от их организационно-правовой формы, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности; - занимающимися частной медицинской деятельностью, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности по проведению экспертизы временной нетрудоспособности (далее – частнопрактикующие врачи).
Нормативом предусмотрено три уровня экспертизы: - первый – лечащий врач или заведующий отделением стационара, поликлиники медицинской организации; - второй – врачебно-консультационная комиссия лечебно-профилактического учреждения государственной (местной) системы здравоохранения или медицинской организации государственной (местной, частной) системы здравоохранения, не зависимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности; - третий – центральная врачебно-консультационная комиссия Минздрава совместно с ЕГФСС ПМР.
Утвержденный Порядок определяет границы ответственности врачей и медицинских комиссий при проведении каждого уровня экспертизы временной нетрудоспособности.
Кроме того, документ устанавливает правила выдачи листка о нетрудоспособности граждан, подтверждающий их временное освобождение от работы, и выдаваемый в следующих случаях: - при заболеваниях, травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин (далее – заболеваниях или травмах), приведших к временной потере трудоспособности; - долечивания непосредственно после стационарного лечения; - при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; - карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного недееспособным; - на время протезирования в условиях стационара; - при необходимости санаторно-курортного лечения; - на период отпуска по беременности и родам.
Листок о нетрудоспособности выдается гражданам ПМР, подлежащим государственному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: - работающим по трудовым договорам; - гражданам, утратившим трудоспособность вследствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, в течение которой они подлежат государственному социальному страхованию, по причине несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; - лицам, осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность на период отпуска по беременности и родам; - женщинам, с которыми расторгнут трудовой договор в период их беременности в связи с ликвидацией организации.
Листок о нетрудоспособности выдается также гражданам, признанным безработными и состоящим на учете в территориальных органах Фонда социального страхования ПМР, в случаях: - заболевания либо травмы, приведших к временной потере трудоспособности; - необходимости ухода за больными членами семьи; - наступления временной нетрудоспособности, связанной с дородовым отпуском; - карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного недееспособным.
В иных случаях гражданам, признанным безработными и состоящим на учете в территориальных органах Фонда, выдается справка установленного образца по форме № 027/у.