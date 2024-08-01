Dnestr.TV

 
0

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности
фото: открытые источники

Совместным приказом Министерства здравоохранения и Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден и введен в работу Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Норматив прошел предварительное согласование в Едином государственном фонде социального страхования, сообщает newspmr.com.

Экспертиза временной нетрудоспособности – вид медицинской экспертизы, основной целью которой является оценка состояния здоровья пациента, качества и эффективности проводимого обследования и лечения, возможности осуществлять профессиональную деятельность, а также определения степени и сроков временной утраты трудоспособности.

Согласно документу, экспертиза осуществляется врачами:
- лечебно-профилактических учреждений государственной и местной систем здравоохранения;
- медицинских организаций государственной, местной и частной систем здравоохранения, не зависимо от их организационно-правовой формы, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности;
- занимающимися частной медицинской деятельностью, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности по проведению экспертизы временной нетрудоспособности (далее – частнопрактикующие врачи).

Нормативом предусмотрено три уровня экспертизы:
- первый – лечащий врач или заведующий отделением стационара, поликлиники медицинской организации;
- второй – врачебно-консультационная комиссия лечебно-профилактического учреждения государственной (местной) системы здравоохранения или медицинской организации государственной (местной, частной) системы здравоохранения, не зависимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности;
- третий – центральная врачебно-консультационная комиссия Минздрава совместно с ЕГФСС ПМР.

Утвержденный Порядок определяет границы ответственности врачей и медицинских комиссий при проведении каждого уровня экспертизы временной нетрудоспособности.

Кроме того, документ устанавливает правила выдачи листка о нетрудоспособности граждан, подтверждающий их временное освобождение от работы, и выдаваемый в следующих случаях:
- при заболеваниях, травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин (далее – заболеваниях или травмах), приведших к временной потере трудоспособности;
- долечивания непосредственно после стационарного лечения;
- при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
- карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного недееспособным;
- на время протезирования в условиях стационара;
- при необходимости санаторно-курортного лечения;
- на период отпуска по беременности и родам.

Листок о нетрудоспособности выдается гражданам ПМР, подлежащим государственному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
- работающим по трудовым договорам;
- гражданам, утратившим трудоспособность вследствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, в течение которой они подлежат государственному социальному страхованию, по причине несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- лицам, осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность на период отпуска по беременности и родам;
- женщинам, с которыми расторгнут трудовой договор в период их беременности в связи с ликвидацией организации.

Листок о нетрудоспособности выдается также гражданам, признанным безработными и состоящим на учете в территориальных органах Фонда социального страхования ПМР, в случаях:
- заболевания либо травмы, приведших к временной потере трудоспособности;
- необходимости ухода за больными членами семьи;
- наступления временной нетрудоспособности, связанной с дородовым отпуском;
- карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного недееспособным.

В иных случаях гражданам, признанным безработными и состоящим на учете в территориальных органах Фонда, выдается справка установленного образца по форме № 027/у.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Вчера, 15:58
  • DTV
  • Просмотров: 80
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна