Dnestr.TV

 
0

Телефонные мошенники проверяют бдительность

Телефонные мошенники проверяют бдительность
Изображение: открытые источники

За минувшие сутки в милицию поступили два обращения граждан о том, что им звонили с иностранных номеров телефонов и рассказали, что их близкие попали в ДТП и срочно нужны деньги, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Один звонок был пенсионеру из Тирасполя. Мужчина послушал автоинформатор и прервал разговор.

Около полудня 27 августа по городскому телефону позвонили 72-летней жительнице Григориополя. Женский голос сообщил, что некая Марго попала в ДТП и срочно нужны деньги. Услышав «кодовую фразу», пенсионерка прервала разговор и набрала 102.

Под прицелом мошенников, как правило, находятся пенсионеры. Милиция обращается ко всем гражданам: предупредите своих родных и близких о возможных действиях аферистов. Главное – не передавать деньги, вовремя прервать разговор и самому набрать 102 или 111.

Стоит быть бдительными и тем, кто ищет подработку курьером. Это касается и таксистов. Если нужно забрать у пожилого человека сумку, а потом отвезти её в безлюдное место и оставить или вынуть из сумки деньги и совершить банковский перевод, знайте, что это мошенники. Выполнив их условия, вы становитесь участниками преступной схемы. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
  • Вчера, 16:10
  • DTV
  • Просмотров: 71
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна