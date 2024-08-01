За минувшие сутки в милицию поступили два обращения граждан о том, что им звонили с иностранных номеров телефонов и рассказали, что их близкие попали в ДТП и срочно нужны деньги, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Один звонок был пенсионеру из Тирасполя. Мужчина послушал автоинформатор и прервал разговор.
Около полудня 27 августа по городскому телефону позвонили 72-летней жительнице Григориополя. Женский голос сообщил, что некая Марго попала в ДТП и срочно нужны деньги. Услышав «кодовую фразу», пенсионерка прервала разговор и набрала 102.
Под прицелом мошенников, как правило, находятся пенсионеры. Милиция обращается ко всем гражданам: предупредите своих родных и близких о возможных действиях аферистов. Главное – не передавать деньги, вовремя прервать разговор и самому набрать 102 или 111.
Стоит быть бдительными и тем, кто ищет подработку курьером. Это касается и таксистов. Если нужно забрать у пожилого человека сумку, а потом отвезти её в безлюдное место и оставить или вынуть из сумки деньги и совершить банковский перевод, знайте, что это мошенники. Выполнив их условия, вы становитесь участниками преступной схемы. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.