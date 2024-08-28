Россия прорабатывает возможность поставок газа в Европу через альтернативные маршруты после решения Киева не продлевать действие российско-украинского соглашения о транзите. Об этом 28 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет iz.ru.
«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции. Ведется работа на этот счет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом решение Украины нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, которые по-прежнему желают покупать более доступный российский газ, добавил Песков.
Он отметил, что в результате такие страны будут вынуждены платить за голубое топливо гораздо больше, делая свою промышленность менее конкурентоспособной.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, сообщил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истечет в конце 2024 года. В то же время он сообщил о готовности принять после этого совместное решение с Евросоюзом по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Ранее, 3 июля, вице-премьер России Александр Новак заявил, что будущее транзита российского газа в страны ЕС через территорию Украины зависит от желания Киева. Он указал на готовность Москвы продолжать поставки и после завершения договоренности.
Еще в марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что страна не продлит контракт с «Газпромом». В Брюсселе также говорили зимой о незаинтересованности в пролонгации договора, однако в последующие месяцы сообщалось, что некоторые страны ЕС всё же ведут переговоры с Киевом на эту тему, а импорт российского газа в Европу растет.