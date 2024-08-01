В Бизнес-школе ТПП ПМР прошел семинар на тему «Погружение в Ai-трансформацию. GPT для бизнеса и людей», который вызвал огромный интерес среди участников. В конференц-зале Торгово-промышленной палаты ПМР собрались представители бизнеса, IT-специалисты, маркетологи, аналитики и другие заинтересованные лица. Многие также присоединились к мероприятию дистанционно через платформу ZOOM, что позволило расширить аудиторию. Семинар собрал порядка 115 слушателей, сообщает пресс-служба ведомства.
Семинар был сосредоточен на обсуждении новых возможностей, которые предоставляет GPT-технология, а также на том, как она трансформирует различные сферы бизнеса и повседневной жизни. Участники активно задавали вопросы, интересуясь практическими аспектами внедрения цифровых решений и влиянием AI на стратегии компаний. Особенно внимание привлекли примеры использования GPT для оптимизации бизнес-процессов и развития человеческих ресурсов.
Ведущий семинара, Александр Кузнецов, опытный специалист в области AI и трекинга бизнес-метрик, делился ценными знаниями и опытом, рассказывая о своих проектах и успехах, достигнутых благодаря интеграции GPT. Он подчеркнул важность синергии между человеческим и искусственным интеллектом, а также рассказал о стратегиях эффективного сочетания человеческих качеств с возможностями digital workers.
Слушатели узнали о конкретных кейсах внедрения GPT в различные бизнес-направления, от маркетинга и HR до аналитики и продаж. Александр представил успешные примеры цифровых решений, которые не только улучшили эффективность бизнес-процессов, но и помогли сотрудникам компаний добиться значительного карьерного роста.
Мероприятие стало платформой для обмена идеями и опытом, а также вдохновило участников на дальнейшие шаги в освоении и применении AI-технологий в своих профессиональных областях.