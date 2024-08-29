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На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа

На Украине предложили увеличить рабочий день на два часа
Изображение: открытые источники

Власти Украины должны увеличить рабочий день с восьми до десяти часов, чтобы повысить обороноспособность и восстановить экономику страны, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш в эфире телеканала "Киев 24", пишет ria.ru.

"На месте государства я бы рассмотрел вариант перевода с восьмичасового рабочего дня на десятичасовой, где два часа мы работаем на восстановление экономики Украины, энергетические мощности ВПК", - заявил Гнатуш.

Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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