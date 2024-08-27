Dnestr.TV

 
0

В Латвии планируют ввести обязательную военную службу для женщин

В Латвии планируют ввести обязательную военную службу для женщин
Фото: СЕРА

Министр обороны Спрудс: в 2028 году в Латвии введут военную службу для женщин

К 2028 году в Латвии может быть введена обязательная военная служба не только для мужчин, но и для женщин. Об этом со ссылкой на министра обороны этой страны Андриса Спрудса пишет gazeta.ru ссылаясь на Politico.

Министр назвал эти планы «продвижением к всеобъемлющей национальной обороне» и заявил, что поддерживает призыв женщин в армию с 2028 года.

Обязательная воинская служба существовала в Латвии до 2006 года, после чего была отменена и вновь возрождена в 2023 году. Как указывает Politico, граничащая с Россией страна с населением менее двух миллионов человек выбирает призывников случайным образом и к 2028 году планирует иметь в строю 4000 солдат.

Для успокоения общественности Спрудс заявил, что к 2028 году «предстоит выполнить домашнее задание: организовать общественные дебаты, улучшение инфраструктуры службы и предоставление материальных средств, адаптированных специально для женщин».

4 июля стало известно, что латвийская армия начала писать слово «Россия» в своих материалах с маленькой буквы. Пресс-секретарь вооруженных сил страны Сандру Брале назвал это «сознательным актом солидарности с украинскими коллегами».
  • Вчера, 11:08
  • DTV
  • Просмотров: 98
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна