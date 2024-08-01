Самые высокие брутто-зарплаты, в среднем 32,5 тысячи леев, в прошлом году получили сотрудники в области информации и коммуникаций. За ними следуют работники финансового и страхового сектора, с зарплатами в среднем более 23 тысяч леев. В верхних позициях рейтинга также находятся сотрудники в области производства и поставки энергии и в государственной администрации, с ежемесячными доходами более 18 тысяч и около 14 тысяч леев соответственно. Об этом сообщает point.md ссылаясь на radiomoldova.md
На противоположной стороне находятся работники, предоставляющие административные услуги, с зарплатой более девяти тысяч леев, а также сотрудники в областях искусства, сельского хозяйства, гостиничного и ресторанного бизнеса, с доходами от семи до девяти тысяч леев.
Если рассматривать территориальный профиль, самые высокие зарплаты, около 15 тысяч леев, наблюдаются в муниципии Кишинев и более 10 тысяч леев в муниципиях Кагул и Бельцы. Самые низкие зарплаты, более восьми тысяч леев, зарегистрированы в районах Окница, Глодяны и Бричаны. Граждане считают, что зарплаты должны быть выше, чтобы обеспечивать основные потребности.
«Для гражданина Республики Молдова считаю, что хорошая зарплата должна быть от 10 000 леев, чтобы можно было покрыть коммунальные услуги, расходы на здоровье, поддерживать хорошую физическую форму, например, заниматься спортом, и хорошо питаться».
«Зарплата — это цифра, которая не соответствует повседневным жизненным потребностям и другим, более крупным расходам».
«15 000 леев — чтобы хватило на уголь, еду, моющие средства, все это у нас дорого. Зарплата очень низкая, и ее нужно повышать».
«Для нормальной жизни зарплата должна быть достаточной, 15-20 тысяч леев на все нужды, на здоровье, на семью», — говорят граждане.
Несмотря на рост зарплат, покупательная способность остается значительно ниже среднего уровня в Европе. В европейских рейтингах Республика Молдова занимает 39-е место из 42 анализируемых стран, говорит экономический эксперт Марин Господаренко.
«В нашем случае, в Республике Молдова, рейтинг подчеркивает значительное расхождение между уровнем жизни в нашей стране и в большинстве европейских стран. В принципе, мы движемся вперед, и в последнее время делаем большие шаги в этом направлении. То, что мы находимся на 39-м месте из 42 стран, указывает на серьезные экономические вызовы, с которыми сталкивается наше население. Несмотря на то, что зарплаты выросли, этот рост оказался недостаточным для того, чтобы выровнять покупательную способность с европейскими стандартами», — объяснил Господаренко.
Согласно статистическим данным, в прошлом году средняя месячная брутто-зарплата в бюджетном секторе составила более 10 тысяч леев, в реальном секторе — примерно 13 тысяч леев, что на 21,7% больше, чем в бюджетном секторе.