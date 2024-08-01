Dnestr.TV

 
0

ДТП в Рыбницком районе: пострадал подросток

ДТП в Рыбницком районе: пострадал подросток
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Отчим и падчерица решили прокатиться по селу. Оба ехали не пристёгнутые ремнями безопасности. Водитель (ему 39 лет) в какой-то момент потерял управление транспортом, наехал на бордюрный камень, после чего совершил наезд на линию электропередачи, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Это произошло в селе Гидирим, на улице Кирова, 28 августа около 10 вечера. Освещения на дороге не было.

Спустя несколько минут на место аварии прибыли сотрудники ГАИ. Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина, от которого исходил запах алкоголя, водительских прав никогда не имел. У автомобиля марки «Форд» отсутствовали фары, передний бампер и передний госномер.

Госавтоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, который показал 1200 мг/л алкоголя. Это подтвердило, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В результате ДТП пострадала только 15-летняя пассажирка. Девочка-подросток сидела на переднем кресле и сильно ударилась головой о лобовое стекло машины. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ.

На водителя «Форда» составлен административный протокол по п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР. В этом случае правонарушителю грозит административный штраф, максимальная сумма которого 2760 рублей ПМР, либо админарест на срок до 15 суток.

Автомобиль помещён на охраняемую штрафстоянку.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Вчера, 11:20
  • DTV
  • Просмотров: 99
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна