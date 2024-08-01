Отчим и падчерица решили прокатиться по селу. Оба ехали не пристёгнутые ремнями безопасности. Водитель (ему 39 лет) в какой-то момент потерял управление транспортом, наехал на бордюрный камень, после чего совершил наезд на линию электропередачи, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Это произошло в селе Гидирим, на улице Кирова, 28 августа около 10 вечера. Освещения на дороге не было.
Спустя несколько минут на место аварии прибыли сотрудники ГАИ. Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина, от которого исходил запах алкоголя, водительских прав никогда не имел. У автомобиля марки «Форд» отсутствовали фары, передний бампер и передний госномер.
Госавтоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, который показал 1200 мг/л алкоголя. Это подтвердило, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.
В результате ДТП пострадала только 15-летняя пассажирка. Девочка-подросток сидела на переднем кресле и сильно ударилась головой о лобовое стекло машины. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ.
На водителя «Форда» составлен административный протокол по п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР. В этом случае правонарушителю грозит административный штраф, максимальная сумма которого 2760 рублей ПМР, либо админарест на срок до 15 суток.