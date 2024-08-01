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Программа мероприятий к 34-летию Приднестровья

Программа мероприятий к 34-летию Приднестровья

2 сентября – день образования Приднестровской Молдавской Республики. Главный праздник страны символизирует единство, сплочённость и стремление приднестровцев развивать государство, образованное 34 года назад.

Мероприятия в День Республики пройдут в каждом населённом пункте ПМР. Предлагаем ознакомиться с праздничной программой.

Тирасполь

В 9:00 на Мемориале воинской Славы состоится церемония возложения цветов к могилам павших воинов. В 9:40 на площадке возле Дворца детско-юношеского творчества поднимут государственные флаги Приднестровья и Российской Федерации.

Праздничные подворья можно будет посетить с 10:00. Все они будут расположены на территории Екатерининского парка.

Фестиваль национальных культур «Единая семья народов Приднестровья» стартует в 11:00. На аллее каскадных фонтанов откроются выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. В это же время на пленэр выйдут учащиеся детской художественной школы им. Фойницкого.

Выступление роты Почётного караула состоится в 12:00 на площади Суворова.

Большой праздничный концерт начнётся в 19:00. На сцене Екатерининского парка выступят ведущие творческие коллективы столицы, а также музыканты из других городов и районов страны. В 21:00 дадут салют.

В музеях столицы, а также в картинной галерее 2 сентября будет День открытых дверей.

Днестровск

В 16:00 в сквере у фонтана пройдёт Ярмарка семейного досуга. Будут фотозоны, мастер-классы, а также игровые локации для детей.

В 18:00 в гости приглашает клуб «Ветеран». В день рождения страны там организуют концертную программу «Родной земли многоголосье».

В это же время на площади Дворца культуры «Энергетик» начнётся церемония чествования жителей города. Затем, в 19:00, состоится праздничный концерт «Светлый край, моё Приднестровье!», после - массовое гуляние «С праздником, Республика!».

Бендеры

В 9:00 у стелы «Город воинской Славы» состоится митинг и церемония возложения цветов.

Череду праздничных мероприятий в Бендерах откроет народное гуляние «С Днём рождения, республика!», которое начнётся в 16:00 в центре города. В программе - концерт, выставки, мастер-классы, ретро-дискотека. В Александро-Невском крепостном парке также запланированы массовые гуляния.

В течение дня в городском музее пройдут исторические и патриотические часы. Со школьниками и дошколятами проведут тематические беседы, в библиотечных залах откроются выставки.

Также к 34-й годовщине создания республики будут приурочены спортивные турниры и состязания.

Завершится праздничный день красочным салютом.

Слободзея

В 9:00 в Аркадном комплексе начнёт свою работу баннерная выставка «Маршрутом великих событий». Торжественный митинг «Мы верим в тебя, Приднестровье!» запланирован на 10:00. Затем состоится праздничный концерт «Край чудесный – моё Приднестровье!», викторина «Вопрос о Родине моей», конкурс рисунков «Солнечный круг» и мастер-класс «Мир вокруг нас».

На историко-краеведческий турнир «Мой родной край зовётся Приднестровьем» всех желающих приглашает детская городская библиотека. Начало в 11:00.

Большой праздничный концерт «Вечерние огни» в 20:00 пройдёт в Аркадном комплексе.

Григориополь

В 9:00 на мемориале «Скорбящая мать» состоятся митинг и церемония возложения цветов. В 11:00 по площади защитников Приднестровья пройдёт парад-шествие трудовых коллективов.

В течение дня на аллее Центрального парка культуры и отдыха можно будет посетить районную выставку-ярмарку «Человек славен ремеслом». На городском стадионе организуют детскую развлекательную программу.

На свой сольный концерт приглашает столичная музыкальная группа «Drive Band». Артисты исполнят собственные песни, хиты и фолк-музыку. Мероприятие начнётся в «Зелёном театре» в 19:00.

С 20:00 в Центральном парке культуры и отдыха будут выступать творческие коллективы города и района. Затем запланирован праздничный салют и массовое гуляние.

Дубоссары

Праздничные мероприятия начнутся утром на главной площади города, где состоится торжественный церемониал поднятия Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики и флага Дубоссар.

Затем с площади будет дан старт велопробегу. Спортсмены посетят памятные места, после чего колонна дубоссарцев проследует на Мемориал Воинской Славы, чтобы возложить цветы к гранитным плитам.

В течение дня по улице Советской будут проходить народные гуляния. Там организуют выставки под открытым небом, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

Вечером у фонтана выступит муниципальный духовой оркестр, а на площади Победы проведут праздничный марафон с участием дубоссарских солистов и творческих коллективов. Завершением праздника станут салют и дискотека.

Рыбница

В 8:00 в Михаило-Архангельском соборе будет совершён молебен о погибших и умерших в 1990-1992 году защитниках Приднестровья и мирных жителях. В 8:30 на площади Победы начнётся церемония поднятия государственных флагов Приднестровья и России. А в 9:00 к Мемориалу Славы возложат цветы.

С 10:00 в городском парке запланировано множество различных мероприятий. Среди них выставка работ учащихся и преподавателей Рыбницкой художественной школы, мастер-классы от преподавателей художественной школы, игровые программы с аниматорами, туристско-краеведческая эстафета и многое другое. В это же время на площади Победы развернутся местные подворья.

На большой праздничный концерт всех приглашают в 19:00. Мероприятие пройдёт на площади Победы. В 21:00 ночное небо озарят огни красочного салюта.

Каменка

В 9:00 в Центральной детской библиотеке пройдёт краеведческий калейдоскоп «И края в мире нет дороже, где довелось родиться мне».

Праздничный парад-шествие воинских формирований, трудовых коллективов организаций и учреждений города пройдёт на площади 60-летия Октября. Начало в 9:30.

С 10:00 в парке культуры и отдыха им. П. Х. Витгенштейна начнёт свою работу выставка «Приднестровье: хроника событий». Концертная программа «Тобой горжусь я, Приднестровье!» начнётся в 10:30.

  • Вчера, 11:11
  • DTV
  • Просмотров: 97
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