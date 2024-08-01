Израиль выплатит Молдове 700 тыс. шекелей ($191,3 тыс.) за услуги, оказанные бреславским хасидам в прошлом году, пишет newsmaker.md.
Как сообщает Israelinfo, это необходимо для того, чтобы Молдова и в этом году согласилась пропустить через свою территорию паломников, направляющихся в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года у гробницы рабби Нахмана из Брацлава.
По информации издания, Израиль задолжал Молдове 700 тыс. шекелей за дополнительные меры безопасности и усиленную охрану в Кишиневском в связи с приездом паломников в прошлом году. Министерство финансов и министерство иностранных дел Израиля нашли бюджетные средства для погашения долга.
Главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой решить вопрос с бюджетом на обеспечение безопасности и в этом году.
В прошлом году примерно 30 тыс. паломников из Израиля проехали транзитом через Молдову в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года у гробницы рабби Нахмана из Брацлава.