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Израиль выплатит Молдове $190 тыс. за помощь в организации паломничества хасидов

Израиль выплатит Молдове $190 тыс. за помощь в организации паломничества хасидов
Источник фото: nokta.md

Израиль выплатит Молдове 700 тыс. шекелей ($191,3 тыс.) за услуги, оказанные бреславским хасидам в прошлом году, пишет newsmaker.md.

Как сообщает Israelinfo, это необходимо для того, чтобы Молдова и в этом году согласилась пропустить через свою территорию паломников, направляющихся в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года у гробницы рабби Нахмана из Брацлава.

По информации издания, Израиль задолжал Молдове 700 тыс. шекелей за дополнительные меры безопасности и усиленную охрану в Кишиневском в связи с приездом паломников в прошлом году. Министерство финансов и министерство иностранных дел Израиля нашли бюджетные средства для погашения долга.

Главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой решить вопрос с бюджетом на обеспечение безопасности и в этом году.

В прошлом году примерно 30 тыс. паломников из Израиля проехали транзитом через Молдову в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года у гробницы рабби Нахмана из Брацлава.
  • Вчера, 11:15
  • DTV
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