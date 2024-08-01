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Подведены итоги профилактической операции «Двухколёсный транспорт»

Подведены итоги профилактической операции «Двухколёсный транспорт»
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В республике завершилась профилактическая операция «Двухколёсный транспорт». Она проходила с 26 по 28 августа. В этот период госавтоинспекторы особое внимание обращали на соблюдение ПДД со стороны водителей мотоциклов, мопедов и велосипедов. Не забывали и об остальных участниках движения, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Всего за время операции было выявлено 648 нарушений ПДД. В их числе 12 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в двух случаях – мопедами.

К административной ответственности были привлечены 18 мотоциклистов, 24 мопедиста и 24 велосипедиста. Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортом, не имея водительских прав: двое были мопедистами, один – за рулём квадрицикла.

К счастью, в период проведения профилактической операции на территории республики пострадавших в ДТП велосипедистов, мопедистов и мотоциклистов не зарегистрировано.

Велась и профилактическая работа. Сотрудники ГАИ беседовали с несовершеннолетними любителями двухколёсного транспорта о важности использования световозвращающих элементов и фонарей в тёмное время суток.

Также госавтоинспекторы провели встречи с представителями мотоклубов, автотранспортных предприятий и детских оздоровительных лагерей. Всем раздавали памятки и световозвращающие наклейки.
  • Вчера, 11:17
  • DTV
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