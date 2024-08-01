Два водопада в Цыпова впервые пересохли, как и водопад в Сахарне
Национальная экологическая инспекция РМ выехала на местность к водопаду в Сахарне и установила причины. Частично это оказалось влияние человеческого фактора, а не только природного, как докладывал ранее министр окружающей среды РМ. Хотим донести до инспекции, что в заповеднике Цыпова аналогичная ситуация. Пересохли два водопада левого ущелья, и мы просим национальную экологическую инспекцию выехать на местность и определить причину пересыхания водопадов в Цыпова, пишет noi.md.
По словам инспектора по охране окружающей среды, в Национальную экологическую инспекцию поступило несколько обращений, касающихся причин пересыхания водопада в Сахарне.
«Мы выехали на место, провели небольшое расследование и выяснили, что причина связана с блокировкой одного из двух источников у села Чишнеуцы. Он был заблокирован для обеспечения села водой. Три недели назад в селе Чишнеуцы был запущен водопровод для снабжения жителей питьевой водой. Из-за этого вода почти перестала поступать на водопад. Плотин нет, вода едва циркулирует, практически не достигая водопада, и большая часть впитывается в землю. И самое главное, остаточный поток воды также уходит в землю. Необходимо очистить русло реки.
Примерно в 5 километрах нужно провести очистку, и я уверен, что водопад снова заработает. Оставшийся поток воды частично уходит к жителям, а частично просачивается в землю. Воды очень мало», – рассказал инспектор по охране окружающей среды.
Ситуацию с пересохшими водопадами прокомментировал доктор биологических наук Илья Тромбицкий: «Проблема глубже, чем просто "почистить". Вопрос в упущенных 30 годах, когда нужно было резко увеличить площади лесов в стране. Состояние реки, большой и маленькой, определяется управлением ее бассейном. Нужно кардинально уменьшить площади сельхозугодий в стране в пользу естественной растительности. Но это под силу только сильной власти, поскольку будет очень много противников».
Национальная экологическая инспекция РМ опубликовала видео с места событий: «Река загрязнена, и мы опубликовали несколько фотографий, чтобы показать, о чем идет речь. Это все, что можно увидеть на протяжении 5 километров. Мы находимся в нескольких сотнях метров от водопада».
Недавно пользователь соцсети Facebook Юрий Швец опубликовал фотографии пересохших водопадов в Цыпова и коротко описал ситуацию с водопадами, мусором и незаконной застройкой в заповеднике: «Несколько водопадов в Цыпова пересохли...».
«Посмотрели, что сейчас там с водопадами (не очень), что с чистотой (очень, но это заслуга волонтёров), что со строительством на территории гетского городища (вроде остановили)».
Цыпова и Сахарна – это заповедники национального масштаба, но в основном уборками территории там занимаются волонтеры и общественные организации. Недавно Цыпова посетили члены общественной организации Pădurea Noastră, которые провели на местности двухдневную экологическую акцию и, как результат своей деятельности, записали короткий видеоклип – «Гимн Цыпова», с красивым патриотическим припевом о Молдове.