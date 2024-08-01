«Незавертайловка в объективе времени» - это название книги об истории самого южного населенного пункта Приднестровья. Накануне, в день 235-летнего юбилея села на торжественном собрании летопись Незавертайловки председателю Совета - главе администрации Владимиру Долте и всем сельчанам в его лице передал Сергей Чебан – депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №19 «Краснянский». В округ Сергея Чебана входят 4 села Слободзейского района: Глиное, Красное, Коротное и Незавертайловка. Каждому селу, каждому его жителю уделяется особое внимание, ведь парламентарий родился, вырос и до сих пор частый гость на малой родине – в селе Коротное, передает пресс-служба Верховного Совета республики.
«Перелистывая журналы приема граждан, рассматривая законопроекты, которые были предложены, глядя на детские площадки и парки, в создании которых оказывал помощь, считаю – это все приходящее. Самое главное для меня – то, что я оставил след в истории наших слободзейских сел. И сегодня особый праздник – вот в этой книге история села Незавертайловка. Это 91 кв. км земли, это более 5,5 тысяч га земли из которых 4,8 тысяч – пахотных. Это 2400 домов, это 4200 граждан. 235 лет – это всего лишь упоминание. Археологические раскопки говорят, что люди жили здесь намного дольше», - отметил в своем выступлении на сцене депутат Сергей Чебан.
В книге «Незавертайловка в объективе времени» собрана вся информация о селе: о переселенцах, о становлении экономики, образования, торговых путях и даже о том, что знаменосцем героя Гражданской войны Григория Котовского был уроженец этого самого южного села Приднестровья. 100 экземпляров книги будут переданы в школы, библиотеки, музей и другие учреждения села. А идея о создании летописи Незавертайловки зародилась у Сергея Чебана много лет назад, реализовать ее помогли творческий коллектив слободзейцев, представители школ, музея, дома культуры, администрации села. Издана книга на средства парламентария.
Фото: Верховный Совет ПМР
«Оценивая работу, которую я произвел за эти годы на избирательном округе, могу сказать, что много сделано, оказана посильная помощь. Но для меня есть и самый важный вопрос, о котором я задумался после одного из совещаний. Тогда Игорь Николаевич Смирнов - наш первый Президент – сказал, что было бы хорошо, чтобы каждый населенный пункт имел бы свою историю. Я зацепился за эту идею и сегодня я реализовал очередное мероприятие в части истории. Это уникальная история Незавертайловки, которая расположена у слияния рек Кучурган и Турунчук, у Кучуганского лимана. В этой книге собрана и объединена уникальная история становления села, где жили переселенцы из разных регионов, начиная с Крыма, Запорожья, после Русско-турецких войн», - подчеркнул депутат Верховного Совета ПМР Сергей Чебан.
Издание книги об истории Незавертайловки – не первый опыт парламентария в издании исторической летописи населенных пунктов. В 2014 году также к юбилею села Коротное Слободзейского района Сергей Чебан презентовал книгу «Коротное на карте мира», которая была написана в соавторстве с приднестровским журналистом Сергеем Санду. А затем в свет вышла книга об истории сел Глиное и Красное.
На торжественном собрании ко дню села на сцене чествовали самых достойных сельчан, подарки получили супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет, особое внимание – старожилам Незавертайловки. Депутат Сергей Чебан вручил отличившимся жителям села грамоты и благодарственные письма Председателя Верховного Совета ПМР.
«Это праздник всех жителей, которые сохраняют и чтят традиции, уважают историю своего села, своей малой родины. Это праздник тех, кто здесь родился и вырос. Это праздник тех, чьим трудом славилось и прославлялось наше село. Незавертайловка – это не просто точка на карте. Это живой уголок природы, насыщенной атмосферой тепла и уюта, удобно расположившейся на юго-востоке ПМР», - сказал, поздравляя сельчан председатель Совета - глава администрации Незавертайловки Владимир Долта.