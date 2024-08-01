Употребление термина «Транснистрия» по отношению к Приднестровской Молдавской Республике должно быть приравнено к проявлению нацизма и повлечь за собой административную ответственность в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в сумме (для физических лиц) от 10 до 20 расчетных уровней минимальной заработной платы (то есть от 184 до 368 рублей). Для должностных лиц верхняя граница суммы штрафа повышается до 40 РУ МЗП (736 рублей), а для юридических лиц размер штрафа может составить от 100 до 500 РУ МЗП (от 1840 до 9200 рублей), передает novostipmr.com.
При этом новые положения законодательства не распространятся на случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
Об этом говорится в пакете законопроектов, который Президент ПМР внес на рассмотрение Верховного Совета ПМР. Как следует из распоряжения главы государства, опубликованного на его официальном сайте, парламентарии должны будут рассмотреть представленные проекты в режиме законодательной необходимости к 5 сентября.
Название «Транснистрия» употреблялось во время немецко-фашистской и румынской оккупации и обозначало территорию между Днестром и Южным Бугом, которая находилась под управлением Румынии. За этот период оккупантами было создано около 170 концентрационных лагерей и гетто, в которых погибло более 350 тысяч человек. Тем самым, подчеркнул Вадим Красносельский, термин «Транснистрия» стал подобен символам фашизма и нацизма, запрещенным в любом цивилизованном государстве.