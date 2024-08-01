Согласно недавнему отчету IData, клубы молдавской футбольной Суперлиги заработали более 51 миллиона евро от турниров УЕФА за последние семь сезонов.
Тираспольский "Шериф" является явным лидером в этом отношении, получив доходы в размере 42,6 млн евро, что составляет 83% от общего дохода, полученного молдавскими командами, пишет point.md ссылаясь на bani.md
На втором месте находится "Петрокуб", Хынчешты, зафиксировавший прибыль в 3,2 миллиона евро. Важно отметить, что "Петрокуб" в этом сезоне продолжает развиваться и может увеличить свои доходы.
"Милсами" получил 2,5 миллиона евро, "Зимбру" — 1,07 миллиона евро. Среди других команд, принимавших участие в европейских соревнованиях в этот период, - "Сфынтул Георге", "Сперанца Ниспорены" и ныне несуществующее "Динамо-Авто Тирасполь", а также "Заря Бельцы", переименованная в "ФК Бельцы".
Сезон 2021/2022 стал особенно плодотворным для молдавских команд, зафиксировав рекордные 25,6 млн евро доходов УЕФА, из которых 24,2 млн евро были получены исключительно тираспольским "Шерифом".
"Петрокуб Хынчешты" в этом сезоне сумел выйти в основную таблицу Лиги конференций Европы, уже заработав 3,17 миллиона евро только за участие. Это означает, что в этом сезоне команда получит больше доходов, чем за последние шесть.
Для сравнения, румынские клубы за тот же период получили доходы от турниров УЕФА в размере 53 миллионов евро, что немного превышает сумму, полученную молдавскими командами. Хотя разница не очень большая, футбольный контекст другой. В Румынии инвестиции в футбол значительно выше, а чемпионат Румынии гораздо сильнее и конкурентоспособнее.