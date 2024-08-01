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Подведены итоги летней оздоровительной кампании

Подведены итоги летней оздоровительной кампании
Фото: pixabay/ источник: zakon.kz

Ежегодно государством за счет бюджетных средств организуется отдых и оздоровление детей и подростков в летний период.

Как сообщает пресс-служба Министерства по социальной защите и труду, в период с 17 июня по 27 августа 2024 года 344 воспитанника из организаций образования подведомственных Министерству по социальной защите и труду ПМР оздоравливались в ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь», МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак», ГУП «Оздоровительный комплекс «Днестровские зори», ООО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория». На данные цели было закуплено 1 376 путевки на общую сумму 6 485 344 рублей ПМР.

За период отдыха дети получали высококалорийное 5-ти разовое питание, с детьми проводились различные воспитательные мероприятия: дискотеки, развлекательные игры, спортивные мероприятия, конкурсы, концерты и другие развивающие мероприятия.

В период с 8 июня 2024 года по 10 августа 2024 года в вышеуказанных организациях отдыха и оздоровления, отдыхали и дети в возрасте от 7 до 14-ти лет включительно, застрахованных работающих граждан (отец, мать, либо опекун), на заработную плату которых начисляется единый социальный налог на цели социального страхования и независимо от того, являются ли они членами профсоюзной организации. Общее количество детей, которые получили возможность отдохнуть в летних лагерях, составило 3065 человека. Из средств Единого государственного фонда социального страхования ПМР на эти цели было направлено 10 695 573 рублей, в том числе были бесплатно выделены 300 путевок на сумму 1 046 875 рублей для детей из многодетных семей и детей из семей защитников Приднестровской Молдавской Республики.

За счет средств республиканского бюджета на сумму 317 318 рублей ПМР бесплатными путевками в ООО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» также были обеспечены 100 детей, в возрасте от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) лет, граждан, не подлежащих государственному социальному страхованию, из многодетных семей.

Кроме того, в летний период 2024 года 104 ребенка-инвалида, а также инвалида с детства, и сопровождающие их лица прошли двухнедельное оздоровление в Медико-курортном центре «Солнечный». На данные цели из республиканского бюджета выделено 330 000 рублей.

Также за счет республиканского бюджета были обеспечены путевками для отдыха в детских оздоровительные лагеря четверо детей участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, ставших инвалидами вследствие военной травмы либо вследствие заболевания, связанного с участием в боевых действиях. Двое детей отдохнули в Дубоссарском оздоровительном лагере, и двое - в Меренештском оздоровительном лагере «Виктория». Сумма выделенных средств на приобретение путевок - 17 960 рублей.


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