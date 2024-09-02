На площади им. А. В. Суворова в Тирасполе одновременно подняли флаг Приднестровской Молдавской Республики и флаг Российской Федерации, который с 2017 года используется и размещается в Приднестровье наравне с государственным, передает novostipmr.com.
Это связано с приверженностью многонационального народа нашей республики к единению с Россией. Такое особое отношение имеет прочную историческую основу. Одним из подтверждающих это фактов стал референдум 17 сентября 2006 года, на котором 97,1% принявших в нём участие проголосовали за независимость ПМР с последующей интеграцией с Россией.
Президент Вадим Красносельский направил поздравления по случаю Дня Республики
Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днём Республики.
Текст поздравления приводим без изменений:
«Уважаемые приднестровцы!
Поздравляю вас с 34-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской Республики!
Приднестровская Молдавская Республика была образована в 1990 году. В условиях распада Советского Союза именно приднестровский народ первым высказался за сохранение единого государства. Этот выбор стал поистине торжеством исторической справедливости, а государственность на Днестре была провозглашена с соблюдением всех демократических норм на основе выбора самих приднестровцев.
Мы остаемся верны нашему выбору и сегодня, мы поступательно движемся по пути дальнейшего развития всех сфер общественной, экономической и социальной жизни, не отступая от своих приоритетов, не изменяем им.
Сегодня перед государством стоят чрезвычайно важные и ответственные задачи в социальной политике, в сфере обеспечения экономической самодостаточности. Будут продолжены проекты по поддержке социально уязвимых слоев населения, по поддержке кадров, работающих в области медицины, народного образования, науки и культуры. Будут и впредь реализовываться меры по обеспечению доступным жильем сирот, молодых специалистов и молодых семей, служащих.
Приднестровская Молдавская Республика создавалась как мирное государство, которое разделяет принципы и нормы международного права, которое стремится к тому, чтобы быть полноправным участником международного сообщества. Мы в полной мере привержены курсу на недопущение любых региональных эскалаций, всегда выступали и продолжаем выступать исключительно за мирное урегулирование всех противоречий. Убежден, что так будет и впредь.
От всей души желаю приднестровцам здоровья и благополучия, а нашему государству – мира и процветания!
С праздником!».
Председатель Верховного Совета Александр Коршунов поздравил жителей республики
"Дорогие приднестровцы!
От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики примите поздравления по случаю 34-й годовщины со дня образования нашего государства!
Для каждого приднестровца этот праздник является символом независимости, мира и согласия, единения и общей ответственности за свою страну. За 34 года со дня провозглашения независимости Приднестровской Молдавской Республики нам удалось достичь значительных успехов в деле построения суверенного, демократического, правового государства, гарантирующего защиту базовых ценностей гражданского общества.
Сегодня перед нами стоит сложная задача – несмотря на внешние вызовы и внутренние трудности, развивать экономику и повышать уровень и качество жизни населения. Трудолюбие и целеустремленность приднестровцев, общественное согласие, конструктивная работа органов государственной власти – надежный плацдарм для дальнейшего движения вперед.
Уверен, что общими усилиями мы преодолеем любые трудности и сможем сохранить мир и стабильность, повысить благосостояние народа Приднестровья.
С праздником вас, дорогие соотечественники! Счастья вам и крепкого здоровья, сил и энергии для славных и добрых дел на благо нашей Республики!
Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики А. В. Коршунов"